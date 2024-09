Imola in Musica entra nel vivo. Colapesce Dimartino in concerto. Piazza Matteotti è ’leggerissima’

Una piazza Matteotti come sempre affollata ha fatto da cornice ieri sera al concerto di Colapesce Dimartino, appuntamento clou di ‘Imola in musica’. Nel cuore del centro storico, che almeno per un fine settimana torna a battere fortissimo, il duo siciliano ha eseguito una ventina di brani. Un repertorio ormai molto noto alle orecchie del grande pubblico, quello che stanno accampanando questo ’Lux Eterna Beach Tour’, che va da Musica leggerissima a Sesso e architettura, passando per Splash e Considera.

Questa sera il palco-piazza Matteotti si carica di energia e voglia di divertirsi con un grande dj set con musica non stop dalle 19 fino all’una. Dopo il grande successo del dj set dell’anno scorso (con Paolo Noise e Marvin & Andrea Prezioso), torna lo show alla consolle nel quale si alterneranno i due dj imolesi Dj Andrea Terranova e Lil.Zuttt, accompagnati da Andrea Bellemani, vocalist e speaker radiofonico. Alle 21.30 la performance della prima grande star della serata, Baby K, sul palco insieme a sei ballerine. Alle 22.15 circa le daranno il cambio Merk & Kremont.

Lunga la lista degli altri eventi in giro per il centro. Al Verziere delle monache alle 20 si conclude la rassegna ‘Musica, musiche’ (curata da Fabio Ravaglia e dal Centro Giovanile Ca’ Vaina), con la terza e ultima tappa dedicata al Brasile del viaggio musicale tracciato da Marco Boccitto, nella veste di dj a inizio serata e di conduttore che intervista autori e artisti prima dell’esibizione dal vivo. Alle 20.30 Boccitto dialogherà con Barbara Casini cantante, chitarrista e cantautrice. Alle 21.30 il concerto di Dona Sara e seus dois maridos. In piazza Gramsci alle 21.30 si esibirà la Draba Orkestar, un collettivo di musicisti uniti dalla passione per le musiche tradizionali zigane e balcaniche, dalle hora rumene alla czardas ungheresi, dallo swing dei sinti dell’Alsazia ai ritmi dispari della Serbia e della Macedonia.

Piazza della Conciliazione (piazza dell’Ulivo) alle 21 sarà il ‘ring’ di una sfida tra il cantautore emiliano Marco Sforza e il romagnolo Andrea Grossi, che si esibiranno in uno spettacolo di canzoni originali, accompagnati da Fabio Mazzini (chitarra), Silvia Valtieri (fisarmonica), Matteo Pacifico (clarinetto) e Dario Vezzani (basso).

Sul palco di piazza Medaglie d’Oro, infine, saliranno Mary Bianco (alle 21) che proporrà cantautorato italiano a tinte pop e jazz, magistralmente prodotto e impreziosito da arrangiamenti sopraffini, con un’attenzione particolare riservata ai testi.

Le vie del centro storico saranno animate a partire dalle 18 dai musicisti di strada J-Ditra Duo Acustico (cover internazionali), Wild Angels (country music & line dance), Aqstikers (pop/rock), Electro Heavy (rock/metal electronic) e Sara Curly (cantautorato blues/funky).