Imola, nel bagaglio 20 chili di cocaina: arrestato

Imola (Bologna), 5 novembre 2024 – Alla vista dei carabinieri all'uscita del casello si era fermato con la sua auto, titubante. Ma i militari dell’Arma lo hanno notato. E alla fine hanno scoperto il perché dell’incertezza: nel bagagliaio della vettura c’erano ben 20 kg di cocaina.

L’arresto è stato eseguito durante un controllo alla circolazione stradale dei carabinieri del Radiomobile nei pressi del casello dell’autostrada A14. L’automobilista, probabilmente dopo aver visto la pattuglia fuori dal casello, “dopo aver pagato il pedaggio stentava a ripartire – hanno riferito i carabinieri - restando a bordo del veicolo fermo, in prossimità della sbarra alzata». Un comportamento che ha subito attirato l’attenzione dei militari, che hanno fermato l’auto poco dopo, alla rotonda della via Selice. I carabinieri hanno quindi accompagnato in caserma l’automobilista – un giovane di circa vent’anni – e lo hanno sottoposto a una perquisizione che ha consentito di trovare venti panetti di cocaina, del peso complessivo di 20,6 kg, nascosti nel bagagliaio dell’auto”.

Di fronte all’enorme quantitativo di droga, il giovane automobilista non ha saputo dare alcuna spiegazione e i carabinieri lo hanno arrestato, informando il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna che ha disposto il collocamento del giovane in una struttura carceraria.