In mostra l’arte di Antonella Rocchi

Prende il via oggi, e proseguirà fino al prossimo 5 aprile nella sala della Fondazione Dozza Città d’Arte in piazza Zotti, la mostra ‘Antipodi’ dell’artista imolese Antonella Rocchi. Due decadi dopo la sua ultima personale dedicata alla ceramica, la Rocchi torna ad esporre una selezione dei propri lavori. E in calendario c’è già anche il bis previsto dall’1 al 30 giugno sempre negli spazi espositivi collocati proprio sotto al municipio. Il percorso, visitabile gratuitamente tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, vede al fianco delle amate ceramiche una serie di dipinti. Pitture astratte, esuberanti, policromatiche: "Un arabesco di curve e di rette – spiega il critico Mirko Nottoli – che si materializza grazie alle innumerevoli circonvoluzioni elegantemente adagiate su diversi materiali, come cartoncini, forex, compensati e tele, epifanie coloristico-effettistiche di equilibratissime essenzialità". Le relazioni antitetiche fra le opere sono messe in luce anche dal catalogo ‘Antipodi’ (Editrice La Mandragora).

m.g.