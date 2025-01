Incentivi a chi va al lavoro in bici: 135mila euro da Regione e Comune

Riparte l’incentivo chilometrico per gli spostamenti casa-lavoro finanziato grazie al bando ‘Bike to Work 2024-2026’ della Regione e al cofinanziamento del Comune.

Nei giorni scorsi si è riunito il tavolo dei mobility manager costituito dal Municipio e da Area Blu che coinvolge 15 tra le principali aziende del territorio quali Sacmi, Cefla, Coop Ceramica, Teapack, Eurovo, Hera, Irce, Tazzari, Cantine Poletti oltre che Ausl Imola, Montecatone, Istituto Ghini - Scarabelli e Banca di Imola per condividere i contenuti dell’avviso pubblico e le modalità di adesione così da poterne dare comunicazione capillare ai dipendenti.

Nello specifico, il Comune ha previsto di corrispondere un incentivo economico rivolto esclusivamente a persone fisiche che effettuano gli spostamenti casa-lavoro tramite l’utilizzo di bici, anche a propulsione elettrica, purché in regola con il Codice della strada. Sul sito di Area Blu è possibile scaricare il bando per l’adesione.

Il contributo economico di 0,20 €/km sarà erogato tramite bonifico bancario, in favore degli aventi diritto. Il suo ammontare sarà calcolato in base al chilometraggio del tragitto casa-lavoro (ragionevolmente il più breve e sicuro), come dichiarato all’interno della piattaforma e non verrà conteggiato nel caso in cui lo spostamento, avvenga tramite l’utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli incentivabili. L’incentivo è cumulabile con altri eventuali contributi pubblici della stessa natura e sarà liquidato ogni quattro mesi a seguito di opportuni controlli sul chilometraggio.

L’importo complessivo disponibile è di circa 135mila euro, di cui l’80% finanziato dalla Regione e il resto del Comune. Gli incentivi saranno riconosciuti fino ad esaurimento delle risorse.

"‘Imola Bike to work’, nato come progetto trasversale degli assessorati alla Mobilità sostenibile e allo Sviluppo economico a partire dal bando regionale 2021-2023, trova ora nuovo impulso – commenta la vicesindaca Elisa Spada –. Nel 2023 abbiamo visto l’effetto positivo dell’incentivo nel cambio di abitudini sulla modalità di spostamento casa-lavoro con la partecipazione attiva di 660 lavoratori e lavoratrici, 15 aziende iscritte, 133.552,57 km percorsi e 18.695,86 Kg Co2 risparmiata. Agli incentivi si affiancano le opere infrastrutturali, come la pista ciclopedonale in sede propria in via 1° Maggio/via Gambellara, e una comunicazione dedicata che ha l’obiettivo di fare conoscere la rete ciclopedonale cittadina e i servizi di intermodalità collegati".