Incontri al Convento: il via con il poliedrico Michele Dotti

Prende il via venerdì alle 20,30 la terza edizione degli ‘Incontri al Convento’, organizzati dall’associazione ‘Il Poliedro’ al Convento dei Frati Cappuccini, nel salone con ingresso da via Tanari con il patrocinio di Comune e Pro Loco di Castel San Pietro Terme e Osservatorio Nazionale Miele.

Il primo incontro è con il dottor Michele Dotti, esperto in scienze dell’educazione, scrittore e attore, che presenterà ‘Non c’è più il domani di una volta’, uno spettacolo "che potrebbe sorprendervi con una iniezione di ottimismo di cui in molti avremmo bisogno in questi tempi – sottolineano gli organizzatori dell’associazione ‘Il Poliedro’ -. Dotti è impegnato da molti anni come volontario in progetti di cooperazione internazionale in Africa. Tiene corsi di formazione per insegnanti ed educatori e spettacoli formativi per gli studenti. Ha scritto diversi saggi, è direttore della rivista bimestrale ‘EcoFuturo’ e attivo sui temi del... insomma è davvero poliedrico!".

‘Non c’è più il domani di una volta’ invita a riflettere con ironia sull’epoca straordinaria e per molti aspetti unica che stiamo vivendo – spiegano gli organizzatori – . La rapidità dei cambiamenti in atto rende difficile cogliere le opportunità che questi potrebbero offrirci e ci porta piuttosto a coglierne o a percepirne i soli rischi. Si tratta di cambiamenti che coinvolgono ogni ambito del nostro vivere e a tutti i livelli: sociale, culturale,

economico ed ambientale.

La rassegna proseguirà fino a giugno 2025 con altri sette appuntamenti mensili, tutti a ingresso libero. Ecco alcuni dei prossimi appuntamenti: il 6 dicembre Monica Minardi, medico, presidente di Medici Senza Frontiere, presenterà ‘Testimoni di umanità. Cinquant’anni di azione medico-umanitaria di Medici Senza Frontiere’; il 10 gennaio Alberto Monti, storico dell’arte, parlerà di “La rappresentazione della guerra. Dal mito alla denuncia”; il 7 febbraio Ambra Zotti, saxofonista, e Caterina Criscione, pianista e musicologa, tratteranno il tema ‘I mille volti del sax’.

