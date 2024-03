Incontro di Legambiente sull’ex Martelli

Un confronto pubblico sull’ex Martelli organizzato da Legambiente Imola Medicina. Si terrà alle 20,30 di giovedì 11 aprile prossimo nella Sala Martelli a Toscanella di Dozza. Il sindaco Albertazzi ha già detto che parteciperà. Al centro, ovviamente, il progetto della Cfg di realizzare un impianto di ‘soil washing’ nell’area industriale, oggetto di roventi polemiche e attualmente in fase di conferenza dei servizi. "Le quattro giornate, delle quali due recenti, di presentazione pubblica alla cittadinanza, del possibile futuro impianto, da parte della società proponente CFG – ricorda Legambiente – non hanno calmato i toni e le critiche, anzi hanno accentuato le polemiche e le accuse tra i due candidati sindaci alle elezioni del 8-9 giugno prossimo". Si tratta dell’attuale sindaco Luca Albertazzi, candidato della lista civica Progetto Dozza, e Luca Mainieri, candidato della lista civica progressista, ambientalista e riformista. Legambiente ha un punto di vista ben preciso: "Un dibattito acceso – prosegue Legambiente –, non supportato da reali argomentazioni, con richiami a responsabilità tecniche e politiche spesso fuori luogo. Da sempre come Legambiente rivendichiamo una corretta gestione dei rifiuti in un’ottica di economia circolare e riteniamo che questo tipo di impianti vada nella giusta direzione. Purtroppo la propaganda elettorale sta avvelenando il clima necessario per valutare i pro e i contro di questo impianto. Per queste ed altre varie problematiche, nell’interesse della tutela ambientale e della salute dei cittadini, abbiamo previsto un incontro pubblico per mettere un po’ di chiarezza sull’impatto dell’impianto e su eventuali alternative possibili qualora la Regione rigettasse la richiesta di autorizzazione".