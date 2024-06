La maestra Grillini lascia:: "Ho la comunità nel cuore"

La maestra Franca Grillini di Sassoleone va in pensione. Un’autentica colonna portante, con vent’anni di onorato servizio alle spalle, della scuola primaria ‘Grazia Deledda’ nota per l’efficiente servizio prescolare e per la sua pluriclasse. Effetto della didattica in collina dove i numeri degli alunni tra i banchi superano di rado certe soglie ma la presenza del plesso è un servizio essenziale per arginare lo spettro spopolamento. Un’istantanea che rimanda le lancette dell’orologio indietro nel tempo, anche per la Grillini: "A Sassoleone ho preso servizio il primo settembre 2003 e, dopo 21 anni, taglierò il traguardo della pensione – anticipa l’insegnante –. Ho battuto tutti i record di permanenza ma questa realtà mi è entrata nel cuore fin da subito. Ho dato tanto ma ho ricevuto altrettanto". Per lei, insomma, il posto migliore dove lavorare: "Ho sempre percepito in modo concreto il grande rispetto della gente per la figura della docente – continua –. In questo ambiente i bambini possono apprendere entrando a stretto contatto con la quotidianità paesana fatta di tante attività come aziende, banca, Proloco e Polisportiva. Del mio lavoro mi mancherà, soprattutto, la disarmante spontaneità dei più piccoli. La vita è così, le esperienze iniziano e poi finiscono. Certo, se potessi, rifarei tutto daccapo anche per togliermi qualche anno dal groppone".

E sul sistema delle pluriclassi, da qualcuno additato come una metodologia poco congeniale per la crescita culturale degli allievi, la Grillini ha le idee chiare: "Una soluzione stimolante e che velocizza l’apprendimento – analizza –. La programmazione è incentrata sulla capacità di rendere autonomi gli studenti il prima possibile con una didattica poliedrica ma molto funzionale. Per i docenti c’è, senza dubbio, un carico di lavoro in più ma nei bimbi scatta quella curiosità utile per stimolare il piacere della conoscenza". Non solo. "Tutto dipende dai numeri – prosegue la Grillini –. Abbiamo avuto annate con gli alunni divisi in due classi mentre da qualche tempo i bambini della prima elementare sono insieme a quelli di quinta. Una splendida esperienza in chiave educativa e didattica. I più piccoli vengono incuriositi da quanto spieghiamo ai più grandi che, viceversa, hanno la possibilità di un ripasso".

Il ringraziamento alla Grillini è arrivato anche dal municipio di Casalfiumanese guidato dalla sindaca Beatrice Poli (che ha frequentato il plesso proprio nel primo anno di docenza della Grillini): "La maestra Franca ha fatto davvero la differenza per tante generazioni di giovani di Sassoleone – commenta –. La sua testimonianza è preziosa anche in termini di valorizzazione del sistema delle pluriclassi, così utili in realtà collinari perché garantiscono alle famiglie un servizio essenziale e contrastano la piaga dello spopolamento, che fanno rima con qualità. E’ solo questione di rodare un metodo didattico poi, come ci insegna l’esperienza della Grillini, il valore e la genuinità del paese fanno tutto il resto".

