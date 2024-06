La magia del pianoforte. Note nel centro storico

Atmosfera magica, ieri sera in centro storico, per la seconda edizione di ‘Imola piano e forte’. Gli allievi della Fondazione accademia internazionale ‘Incontri col maestro’ si sono esibiti in cinque postazioni nel cuore della città. "Il pianoforte è legato a doppio filo alla storia recente di questa città", ha ricordato l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi, presentando l’evento che ha aperto la1 3ª edizione dell’Imola summer music academy and festival. Organizzata dall’Accademia, in collaborazione proprio con il Comune e con il sostegno del ministero della Cultura, della Regione e della Fondazione Cassa di Risparmio, la rassegna offre fino al 30 luglio un ricco calendario di masterclass e concerti gratuiti.

A partire dal 2 luglio, nelle due sedi di Palazzo Monsignani e della Rocca Sforzesca si alterneranno allievi e docenti dell’Accademia, oltre a ospiti prestigiosi, come l’Orchestra del teatro comunale di Bologna (18 luglio); Arturo Tallini alla chitarra (10 luglio); l’Orchestra Senzaspine (12 luglio); Paolo Taballione (14 luglio); Sheng Yuan (22 luglio).

Si rinnova poi la collaborazione con l’Accademia d’Arte Lirica di Osimo (19 luglio) con un concerto dal titolo ‘in Francia, a cavallo dei due secoli’ che vede protagonisti giovani cantanti assieme a giovani pianisti, allievi delle due istituzioni. Piacevole conferma anche l’edizione 2024 del Progetto Imola-Cina, che ogni anno porta in città allievi e docenti selezionati dalle migliori scuole di musica cinesi.

Gli allievi delle masterclass di pianoforte potranno infine partecipare alle selezioni del Premio pianistico città di Imola e del Premio al talento Florence Marzotto, importanti riconoscimenti ai giovani talenti dello strumento che ha segnato la nascita dell’Accademia e ne costituisce la colonna portante. Il premio verrà consegnato in occasione del concerto conclusivo del festival, il 29 luglio nel cortile di palazzo Monsignani.

In programma anche due appuntamenti con i ‘Suoni e sapori del mattino’, la rassegna di concerti con colazione, domenica 14 e domenica 21 luglio alle 7.30, nel chiostro dell’ex convento di San Michele all’Osservanza (obbligatoria la prenotazione al 392 0989076).

"I nostri concittadini potranno assistere a un fitto calendario di concerti offerto nel cuore di Imola – commenta Angela Maria Gidaro, sovrintendente della Fondazione Accademia pianistica–. È uno dei nostri modi per restituire alla città il contributo che riceviamo da sostenitori pubblici e privati, a cominciare dal Comune e della Fondazione Cassa di Risparmio. La vitalità e la creatività dell’Accademia continuano a crescere e a dettare il passo della formazione musicale di eccellenza a livello internazionale, usando i valori della serietà, della competenza, dello studio e della ricerca".