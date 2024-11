La ministra Locatelli in visita a Montecatone:: "Si lavora con passione"

Mattinata imolese per il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, impegnata ieri prima in una visita istituzionale all’ospedale di Montecatone e poi in un’iniziativa in centro storico a sostegno della candidatura di Daniele Marchetti (Lega) alle elezioni regionali in programma 17 e 18 novembre. "Il personale di Montecatone lavora non solo con professionalità, ma anche con tanta passione", le parole del ministro Locatelli, che arrivano pochi giorni dopo la promessa dell’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, di accelerare sul cambio di veste giuridica dell’istituto imolese in modo da garantirgli maggiori possibilità di accedere ai finanziamenti per la ricerca e consentire migliori condizioni contrattuali ai propri dipendenti.

"È arrivato il momento – avverte la titolare della delega alle Disabilità nel governo di Giorgia Meloni in riferimento al passaggio di Montecatone da società privata di diritto pubblico (una Spa i cui azionisti sono l’Ausl al 99,4% e il Comune per il restante 0,6%) a istituto pubblico –. Una realtà importante come questa deve mantenere alto il profilo del proprio personale e poter garantire a tutti un’eccellenza delle cure. E questo può essere mantenuto quando c’è stabilità. Una stabilità che può essere garantita attraverso la partecipazione alla rete sanitaria regionale, che dà anche la possibilità all’istituto stesso di partecipare ai bandi e l’opportunità di prendere parte a importanti impianti di ricerca. Progetti che qui peraltro hanno già iniziato a portare avanti per conto loro, ma che ritengo debbano essere patrimonio pubblico".

Davanti agli elettori della Lega radunati al Caffè Bologna, il ministro ha poi rivendicato il lavoro portato avanti dagli amministratori locali del Carroccio che "stanno dando esempio di buona politica in territori difficili – sottolinea Locatelli –, dove parlare di disabilità e non autosufficienza è stata a lungo prerogativa di qualcun altro".

Accanto a lei, il già citato Marchetti, che a sua volta ha messo l’accento sui risultati ottenuti in questi anni da consigliere regionale. "Il monitoraggio del fondo sulla non autosufficienza ha portato alla luce 35 milioni non spesi nei distretti sanitari dell’Emilia-Romagna – ricorda il candidato del Carroccio –. C’è necessità di impostare un lavoro per definire i programmi e spendere meglio le risorse".

E su Montecatone: "Vive una fase di transizione, ma resta un’eccellenza territoriale da tutelare e valorizzare. Speriamo in una vera riforma nel governo di questa struttura, come si sente dire ormai da molti anni, per consentirle di accedere ai finanziamenti e darle stabilità economica a lungo raggio".

Dal deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, parole di sostegno alla candidatura di Marchetti. "Ha messo la sanità e il sociale al primo punto del suo programma", rimarca Morrone parlando del consigliere regionale uscente e in corsa per un terzo mandato nell’Assemblea legislativa di viale Aldo Moro. E infine rivolto ai leghisti imolesi presenti: "La creazione dell’Ausl unica in Romagna non ha portato risultati positivi, tenetevi stretta la vostra Azienda sanitaria perché può essere fondamentale".