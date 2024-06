La Poli vola e ottiene il bis. Sfiorato il 70% dei voti: "Vittoria di tutta la lista"

Vittoria da record, con quasi il 70% di gradimento (69,97% pari a 1.102 voti), e bis in municipio per la sindaca Beatrice Poli alla guida della lista civica ‘Insieme per Casalfiumanese’ a traino centrosinistra. Una maggioranza bulgara. Un’affermazione mai in bilico nel ‘fortino’ dei dem nella vallata del Santerno come ha evidenziato anche il dato relativo alle elezioni Europee con il Pd oltre la soglia del 40%. Distante il centrodestra unito a supporto della candidata Stefania Rovatti che ha superato di poco il muro del 30% (30,03% pari a 473 voti). Platea votante al 61,52%, con 1.671 elettori andati alle urne, 52 schede nulle e 44 bianche.

"Ha vinto la lista come rimarcano le tante preferenze spalmante in modo omogeneo tra tutti i componenti del gruppo – ha detto a caldo la Poli, classe 1993, al secondo mandato in municipio da sindaca dopo una tornata da assessora nella giunta Rivola dal 2014 al 2019 –. A maggior ragione nei paesi è premiante la scelta di puntare su persone del posto competenti, apprezzate e conosciute per il loro impegno. Adesso proseguiamo il nostro lavoro. Ringrazio tutti i volontari che hanno lavorato lontano dalla luce dei riflettori durante questa campagna elettorale. Il successo è da condividere con loro".

E in uno dei territori più estesi del circondario, con le sue frazioni di Sassoleone e San Martino in Pedriolo, il consenso è stato unanime. La Poli ha registrato il 72,4% a San Martino (294 voti) e superato ampiamente quota 60% pure a Sassoleone: "Nessuna flessione di fiducia anche nei posti più lontani dal capoluogo che abbiamo sempre cercato di coinvolgere nella quotidianità amministrativa – ha continuato –. Penso, soprattutto, a Sassoleone colpita in modo significativo dall’alluvione". Idee chiare anche sulle prime cose da fare da neo sindaca rieletta a furor di popolo: "Terminare i lavori nei locali dell’ex bocciodromo del paese – ha concluso la Poli – e portare avanti tutto ciò che riguarda il ripristino post alluvione. Il futuro della vallata del Santerno passa da lì". Sempre determinata e positiva Stefania Rovatti: "Nonostante tutto lo reputo un grandissimo successo perché saremo noi la voce unica di opposizione a Casalfiumanese, un dato storico per il centrodestra a queste latitudini – ha sottolineato –. Nessuna lamentela sull’andamento del voto, per quanto ci riguarda la risposta dell’elettorato c’è stata".

m. g.