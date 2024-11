La stabilità degli alberi valutata dai tecnici

Fontanelice sono da poco terminati gli interventi di valutazione della stabilità su alcuni esemplari arborei del centro abitato. I risultati delle operazioni eseguite, che fanno seguito a quelle già svolte nel gennaio del 2021, porteranno ad una serie di letture e dati utili a verificare eventuali variazioni dello stato di salute dei fusti presi in esame. Nello specifico, i tecnici agronomi della ditta ‘Ares’ hanno posizionato i loro strumenti su tre cedri collocati all’interno del giardino delle scuole del paese. Non solo. Spazio anche a diversi approfondimenti strumentali penetrometrici e tomografici su un ulteriore cedro nell’area verde del plesso scolastico, su due alberi in via VIII Dicembre e su alcuni pini di Piazza del Tricolore. "Le indagini rappresentano il punto di avvio degli interventi sul verde urbano previsti per l’autunno che, a partire dal 18 novembre, proseguiranno con operazioni di cura e gestione degli alberi in varie zone del paese – spiega il sindaco di Fontanelice, Gabriele Meluzzi -. Un importo lavori complessivo di circa 52mila euro. Un altro tassello che si aggiunge agli investimenti del municipio negli ultimi cinque anni, che superano la cifra di 100mila euro, sul comparto".