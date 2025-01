La tempesta di vento. Alberi caduti e disagi. Il Comune chiude i parchi

Pali della luce piegati, rami spezzati e alberi caduti a causa delle forti raffiche di vento che hanno interessato tutta l’area del circondario imolese fin dalle prime ore della giornata di ieri. Un quadro preoccupante e abbinato a temperature quasi primaverili che, attorno al mezzogiorno, ha fatto colorare di rosso anche l’allerta meteo proseguita poi fino a tarda notte. Nel corso della giornata odierna, invece, la criticità dovrebbe ridimensionare gradualmente la propria intensità riportando lo stato di allarme al livello giallo. Venti sud-occidentali di tempesta, con folate superiori agli 80 km/h raggiunti in più punti del territorio, che hanno provocato numerosi disagi (ma per fortuna senza danni a persone, ndr) con altrettante chiamate ai vigili del fuoco. Da segnalare, alcuni pali della corrente elettrica piegati in via San Vitale all’altezza di Sesto Imolese e un albero caduto a Casalfiumanese in via 2 Giugno. Il fusto, piombato sulla strada poi interdetta al traffico con ordinanza per tre-quattro ore, ha sfiorato un’auto in sosta abbattendo alcuni tabelloni per le affissioni.

Altre piante ko in area casalese in via Valsellustra, Fiagnano e Maddalena mentre a Borgo Tossignano la forza del vento ha strappato alcuni pannelli dalla copertura di un immobile di edilizia popolare.

Non solo. Alberi spezzati nella zona del lungofiume del paese, non lontano dal chiosco. Stesso copione a Castel del Rio con un fusto in proprietà privata caduto senza conseguenze, alle prime luci dell’alba di ieri, sulla pubblica via. Piccolo danneggiamento, con un pezzo di lamiera che si è staccato, alla tribuna del campo sportivo di Mordano e un palo della linea telefonica inclinato in modo anomalo in via Ripola a Castel Guelfo. Inevitabile, anche a Imola, l’attivazione di prassi dei vari Centri Operativi Comunali e la disposizione straordinaria di chiusura di parchi, aree verdi pubbliche con divieto di utilizzo di tensostrutture.

Ma alcuni sindaci della vallata del Santerno, in via precauzionale, hanno optato anche per lo stop all’accesso ai cimiteri, centri sportivi ed alle palestre comunali per le attività extrascolastiche. Il primo cittadino imolese Marco Panieri ha raccomandato a tutti, mezzo aggiornamenti social, la massima prudenza e ricordato una serie di buone prassi per fronteggiare la particolare circostanza.