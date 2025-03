L’albergo dei piloti e delle star. Il Molino rosso festeggia 55 anni

L’hotel Molino Rosso ha festeggiato i suoi primi 55 anni di storia. Un punto fermo nel panorama dell’ospitalità della città, con protagonista due generazioni della famiglia Galassi, a colpi di qualità, professionalità e rinnovamento. Da meta prediletta dei vip alla nuova filosofia che strizza l’occhio all’accoglienza green: "Un traguardo storico che ci riempie di soddisfazione – fanno sapere dal Molino Rosso -. I ricordi sono tantissimi: dai piloti delle due e quattro ruote di scena all’autodromo Enzo e Dino Ferrari alle squadre di calcio con fuoriclasse come Maradona".

Senza dimenticare i mondiali di Italia ’90, con la formazione degli Emirati Arabi in ritiro ad Imola, ed il servizio di catering in giro per il mondo: "Siamo stati un po’ ovunque, dal Principato di Monaco al Sudamerica passando per la Città del Vaticano – raccontano -. Ambasciatori della cultura gastronomica emiliano-romagnola con quei prodotti tipici che tutti ci invidiano". Ma il nuovo corso dell’ospitalità fa rima con sostenibilità ambientale anche per il Molino Rosso: "Un progetto iniziato dieci anni fa con l’installazione di un trigeneratore con il quale produciamo in autonomia aria calda, fredda ed energia elettrica – sottolineano -. Un risparmio di 950 tonnellate di anidride carbonica all’anno non emesse nell’atmosfera, pari ad oltre 6mila alberi piantati. Ultimamente, invece, abbiamo cambiato in toto caldaie e impianto di condizionamento oltre ad aver installato pannelli fotovoltaici".

Non solo. "Grazie ai fondi della Regione per il turismo sostenibile, abbiamo eseguito un intervento di restyling su 40 camere del corpo centrale dell’albergo ed il rinnovo degli arredi in altre 29 – concludono dalla direzione del Molino Rosso -. Ammodernate anche le camere soggiorno long stay, sala colazione, hall e back office e palestra, ora più funzionali e accoglienti. Sostituiti tavoli e sedie del ristorante per offrire un ambiente elegante e confortevole. Così offriamo ai clienti servizi sempre moderni ed efficienti. La giusta alchimia tra tradizione e innovazione".

Mattia Grandi