L’altra metà del calcio. Le Nazionali under 19 si sfidano al Comunale

E’ sempre più rosa il calcio a Castel San Pietro. Dopo il recente annuncio della Libertas Castel San Pietro dell’avvio del progetto di calcio femminile con tanto di fortunato ‘tour’ nelle scuole del capoluogo e di altri comuni del circondario e non, e dopo l’avvio della collaborazione con il Bologna Women, la società castellana si appresta a ospitare nella sua ‘casa’, il Comunale di Castel San Pietro, un evento di eccezionale richiamo per il calcio in generale e più nello specifico proprio per il calcio al femminile. Oggi alle 12, con ‘replica’ martedì, scenderanno infatti in campo le ragazze partecipanti al girone di qualificazione per l’Europeo Under 19, girone che comprende Bielorussia, Svezia e Slovacchia oltre alle nostre baby-azzurre. A Castel San Pietro a sfidarsi oggi saranno le nazionali di Svezia e Bielorussia, mentre martedì sarà di nuovo in campo la Bielorussia ma questa volta opposta alla Slovacchia; l’Italia giocherà invece le sue due partite del girone al "Valentino Mazzola" di Santarcangelo di Romagna.

A occuparsi dell’organizzazione delle date castellane di entrambi i match di qualificazione per l’Europeo Under 19 sarà la stessa Libertas, naturalmente seguendo le direttive della Uefa. "Abbiamo accolto con grande entusiasmo questa ‘sfida’, che tra l’altro arriva in un momento straordinario, che non potrebbe essere migliore. Abbiamo appena avviato il nostro progetto di calcio femminile con numeri che sono in costante crescita in queste settimane, e quindi avere una vetrina come la qualificazione per l’Europeo Under 19 è un’opportunità davvero imperdibile per avvicinare ancora di più le ragazze al calcio". Per l’organizzazione delle due tappe castellane, spiega ancora il responsabile del settore femminile della Libertas Christian Valentini, "abbiamo lavorato duro in quest’ultima settimana, coordinandoci naturalmente con l’Uefa".

L’ingresso sia alla partita di oggi che a quella di martedì sarà gratuito, con l’auspicio che, a maggior ragione, l’afflusso al Comunale sia numericamente sostanzioso. La Libertas intanto, proprio per il suo progetto dedicato alla promozione del calcio femminile nelle scuole, si è candidata per concorrere a un premio ad hoc istituito dalla Federazione. "Non concorriamo a un premio in denaro, ma è un riconoscimento che ci farebbe piacere ricevere per suggellare l’impegno che ci stiamo mettendo e che continueremo a mettere in futuro per far crescere il movimento del calcio femminile".

