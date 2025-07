Banca di Imola: inclusione e parità di genere. La brochure diventa un podcast sul sito

Banca di Imola protagonista di una nuova iniziativa per promuovere l’inclusione e la parità di genere. La brochure ‘Banche per l’autonomia finanziaria ed economica delle donne’ è ora disponibile anche in versione audio, consultabile liberamente sul sito dell’istituto di credito.

Il progetto, promosso dall’Abi – Associazione bancaria italiana – con Federcasse e realizzato in collaborazione con l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e il Centro nazionale del libro parlato, coinvolge tutto il Gruppo La Cassa di Ravenna – di cui Banca di Imola fa parte – e ha l’obiettivo di rendere accessibili a un pubblico sempre più ampio, comprese le persone non vedenti e ipovedenti, i contenuti fondamentali della guida.

Un segnale importante, che va nella direzione di un’economia più inclusiva e consapevole, e che trova nella Banca di Imola un interlocutore credibile e radicato nel tessuto cittadino. La guida audio, infatti, non è solo un gesto simbolico, ma uno strumento concreto di educazione finanziaria, utile per rafforzare la consapevolezza individuale rispetto alla gestione del denaro, all’uso del conto corrente e alla tutela in caso di situazioni di fragilità, come la violenza economica.

"La violenza economica di genere – spiegano dalla Banca di Imola – è spesso sottovalutata ma estremamente diffusa: si manifesta con il controllo delle risorse finanziarie e l’isolamento lavorativo. È fondamentale che ogni donna abbia gli strumenti per tutelarsi e gestire in autonomia le proprie finanze".

La versione audio della brochure, disponibile anche sui siti della Cassa di Ravenna e del Banco di Lucca e del Tirreno, approfondisce temi come il conto di base, la sicurezza nelle operazioni bancarie e le azioni da intraprendere in caso di violenza economica.