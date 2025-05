Il socio imolese Loreti: "Una fucina di talenti"

"Quando vedo i ragazzi con gli occhi che brillano, vuol dire che abbiamo prospettive di soddisfazione davanti". Il presidente della Banca di Imola, Giovanni Tamburini, accoglie con queste parole gli studenti del campionato di giornalismo radunati nella sede dell’istituto di credito per la cerimonia di premiazione. Ed effettivamente la sua affermazione fotografa perfettamente ciò che davanti agli occhi dei relatori si vede: gruppi di giovanissimi, alunni e alunne, con gli occhi che luccicano per l’emozione e la gioia di aver visto i loro nomi impressi sulla carta stampata del quotidiano della città.

A congratularsi con loro ci sono – ovviamente – gli sponsor della nostra iniziativa: Banca di Imola e Conad Nord Ovest. "La nostra banca è nata più di 120 anni fa a Imola, insieme con il territorio – riprende il presidente Tamburini –. Noi prosperiamo e abbiamo difficoltà in base al territorio, che è composto anche da voi ragazzi. Per noi è fondamentale che diventiate cittadini consapevoli del territorio in cui abitate – prosegue –. Le vostre radici rimarranno sempre nelle nostre vite. Il Carlino ha in comune con noi diversi tratti, svolgendo un ruolo per la comunità".

E per farlo serve, "come per la banca – riflette –, la fiducia, che è un elemento cardine. Ecco, questo campionato di giornalismo vi ha aiutato ad avere fiducia nei vostri compagni: il progetto vi ha aiutato a stare insieme, imparando ad ascoltare gli altri. Siete riusciti a confrontarvi". Pensiero condiviso anche dal direttore della Banca di Imola, Sebastiano Masetti: "Interfacciarsi con i giovani è un grande piacere, perché voi ragazzi siete il futuro della nostra comunità. L’augurio che vi faccio è di proseguire su questa strada, con la capacità di ascolto. Questo è un invito che vale per grandi e piccini: abbiamo bisogno di ascoltare di più, perché solo con l’ascolto ci si può arricchire anche delle esperienze degli altri".

La Banca di Imola fa parte del gruppo La Cassa di Ravenna: "La Fondazione Cassa di risparmio di Ravenna ha diversi ruoli: in primis riportare e redistribuire sul territorio una parte degli utili, a beneficio di realtà e associazioni. E poi funge da protezione per la banca stessa - spiega alla platea il consigliere Ugo Mongardi Fantaguzzi -. La Fondazione è molto attenta a questa iniziativa. Noi siamo operativi su tutto il territorio a beneficio di realtà come questa e come molte altre".

Chiude gli interventi Luca Loreti, socio di Conad Nord Ovest: "Il campionato coinvolge nuovi talenti e i giovani – afferma –. Siamo più che orgogliosi di essere sponsor del progetto, in cui avete toccato temi a noi molto affini, come la fiducia, il territorio e le persone. Senza le persone giuste, a contatto con il cliente, noi non andiamo da nessuna parte. I valori che avete individuato prima, descrivendo il giornalista ideale, condivisi anche dalla banca, sono quelli che vivono nelle nostre realtà. Noi siamo presenti sul territorio, sostenendolo non solo nell’ambito sociale, ma cercando di proporre ai clienti i prodotti dei produttori locali. E alla base di tutto questo c’è la fiducia: una promessa che va mantenuta".

Mariateresa Mastromarino