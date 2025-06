Scattano i cantieri in viale D’Agostino

Da lunedì 16 giugno all’8 agosto modifiche alla viabilità in viale D’Agostino per lavori di sostituzione della rete gas. Le restrizioni riguardano il tratto tra l’intersezione con via Villa Clelia/viale Saffi e e quello con via Giovanni XXIII (civici 81-119), nella corsia in direzione Firenze. Durante gli orari lavorativi (7.30-17, esclusi sabati e festivi), senso unico alternato regolato a vista o da movieri, con restringimento della carreggiata. Il limite di velocità sarà ridotto a 30 km/h. È previsto il divieto di sosta con rimozione forzata e la soppressione temporanea del marciapiede. Negli orari serali e notturni (17-7.30) e il sabato e i festivi, rimarranno attivi divieto di sosta, limite di velocità ridotto e restringimento della carreggiata, ma senza senso unico alternato.