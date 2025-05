Tutti a lezione di risparmio. Banca di Imola fa scuola

L’educazione finanziaria entra al centro di formazione professionale Ciofs di via Pirandello. La materia, sempre più richiesta da docenti, studentesse e studenti delle scuole di ogni ordine e grado, dalle primarie all’Università, è stata infatti al centro di un’iniziativa che si è tenuta nei giorni scorsi nella struttura al Sante Zennaro. A promuoverla, la Banca di Imola in collaborazione con la Fondazione per l’educazione finanziaria (Feduf), espressione dell’Associazione bancaria italiana (Abi).

La classe quarta dell’istituto diretto da Gianna Gambetti e coordinato da Vita Scarantino ha assistito ad una lezione tenuta dal divulgatore Lorenzo Mancinelli. Il Ciofs è un centro di formazione accreditato dalla Regione Emilia Romagna specializzato nell’alternanza scuola-lavoro: gli studenti della classe quarta, specializzandi come tecnici domotici, hanno dimostrato particolare interesse per l’educazione finanziaria, materia che si troveranno presto a utilizzare nella vita di tutti i giorni, essendo prossimi all’ingresso nel mercato del lavoro e quindi alle prime scelte importanti sul risparmio, la spesa, l’investimento, la prevenzione degli sprechi, la finanza, le tasse, le scadenze e quant’altro. Proprio queste tematiche sono state quelle sulle quali i ragazzi hanno formulato il maggior numero di domande ai relatori.

Durante l’incontro, Mancinelli ha illustrato con esempi concreti e un linguaggio semplice ma efficace come gestire un budget personale, come riconoscere le diverse forme di pagamento e come evitare i debiti inutili. Si è parlato anche di strumenti digitali per la gestione delle finanze e dei pericoli delle truffe online, un argomento molto sentito dai giovani. Gli studenti hanno partecipato attivamente con domande, osservazioni e riflessioni personali, segno di un interesse genuino verso una disciplina che ancora troppo spesso viene trascurata nei programmi scolastici tradizionali. Quella di Imola è stata una delle ultime lezioni dell’anno didattico 2024-2025 proposte dal Gruppo La Cassa di Ravenna, presieduto da Antonio Patuelli e diretto da Nicola Sbrizzi, che comprende anche Banca di Imola, oltre al Banco di Lucca e del Tirreno e a tre società di prodotti e servizi. Le lezioni promosse dalle Banche del Gruppo hanno coinvolto studenti e studentesse di Ravenna, Bologna, Firenze, Imola, Ferrara e Lucca, delle scuole primarie, secondarie, superiori e delle università.