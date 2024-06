Lavori al Teatro Arena. FdI: "Quando finiranno?"

"Non siamo solo preoccupati per il protrarsi dei lavori che sembrano non giungere mai al termine, ma anche per il contributo europeo". Fratelli d’Italia attraverso il suo coordinatore Alessandro Collina mette nel mirino il Teatro Arena e quei lavori "che era previsto dovessero finire a settembre 2023". Collina fa la cronistoria della vicenda, partendo dal progetto preliminare "approvato dalla Giunta addirittura nel 2016, con l’erogazione di fondi Europei per un valore di 900mila euro". Nel 2017, poi, arriva l’approvazione della convenzione con Area Blu, soggetto attuatore, per la realizzazione delle opere di restauro e risanamento conservativo del Teatro Arena, un progetto diviso in lotti, il primo con un importo di 2,1 milioni e il secondo con un importo di 1,7. Subito però, ricorda Collina, "nasce un contenzioso con l’azienda a cui sono affidati i lavori, perciò si procede con la risoluzione del contratto che si trasforma in una controversia legale". Da qui il balzo al 2021 "quando si attiva la procedura d’urgenza per evitare un grave danno all’interesse pubblico dovuto alla perdita dei finanziamenti comunitari", e la nuova gara aggiudicata a gennaio 2023 con data di fine intervento prevista a settembre 2023, "ma i cronoprogrammi vengono aggiornati fino ad arrivare alla settima revisione. Oggi sono ancora in corso ma non c’è una data precisa del termine". Il timore di Collina è che "si vadano a perdere i fondi europei, e per questo ho chiesto alla nostracConsigliere regionale Marta Evangelisti di verificare se la data del 31 dicembre 2023, imposta dalla Regione nell’ultima proroga sia stata nuovamente posticipata".

Claudio Bolognesi