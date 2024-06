Lavoro e ammortizzatori. Incontro al Circondario con sindacati e imprese

Crescono i livelli occupazionali nel circondario, ma aumenta anche la cassa integrazione. E i comparti metalmeccanico ed edile che soffrono più di altri. Sviluppo economico e qualità del lavoro sono i temi al centro dell’incontro andato in scena nei giorni scorsi tra Circondario, Tavolo delle imprese e organizzazioni sindacali. Presenti l’assessore comunale allo Sviluppo economico, Pierangelo Raffini, i referenti delle associazioni di categoria datoriali e i segretari Stefano Moni (Cgil), Enrico Bassani insieme a Gaetano Lombardo (Cisl) e Giuseppe Rago (Uil).

L’incontro, richiesto dai sindacati in sede di discussione di bilancio, riavvia appunto un confronto sul tema dell’andamento del lavoro e dell’occupazione sul territorio. Nello specifico, dopo la condivisione di alcuni dati relativi al circondario aggiornati a fine 2023, che vedono rispetto all’anno precedente un +1,6% di aumento degli occupati (con oltre 50.876 persone occupate), le parti si sono confrontate sulla situazione del lavoro nel primo semestre di quest’anno e su alcuni temi strategici per lo sviluppo del territorio. Tra questi, figurano una riflessione sull’incremento nel primo semestre delle procedure di cassa integrazione ordinaria rispetto allo stesso periodo del 2023; la necessità di un approfondimento sui settori metalmeccanico ed edile che stanno attraversando specifiche difficoltà; il contesto caratterizzato da un costo del denaro elevato che frena gli investimenti; la qualità dell’occupazione in alcuni settori specifici come i servizi; l’esigenza in alcuni settori di competenze e lavoratori; il tema dell’abitare e dei servizi per i lavoratori; le opportunità di sviluppo sul territorio circondariale.

L’incontro si è concluso con l’impegno ad affrontare i singoli temi attraverso focus specifici da tenersi in autunno, propedeutici anche alla preparazione della conferenza economica del circondario, che si terrà nei primi mesi del 2025. Infine, le parti hanno condiviso l’opportunità di un incontro specifico a novembre, per una condivisione e un confronto sulla congiuntura economica prevista per il prossimo anno.

"Ritengo sia fondamentale condividere la fotografia dello stato di salute del territorio e delle prospettive di crescita con il Tavolo delle imprese e con le organizzazioni sindacali del territorio – commenta l’assessore Raffini –. Il ragionamento non può che essere circondariale. Nei mesi autunnali proseguiremo il confronto con gli attori di oggi, in vista della conferenza economica che vogliamo organizzare per i primi mesi del 2025. Per noi sarà un momento importantissimo che si concluderà con un documento strategico, che conterrà le principali linee di sviluppo per il territorio".