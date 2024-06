L’Imolese adesso preme sull’acceleratore. Arrivano Gasperoni, Bellanti e Melloni

Ballanti, Gasperoni e Melloni: l’Imolese cala il tris e comincia realmente a prendere forma. In attesa di formalizzare l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D (la procedura sarà attiva dall’8 luglio al 12 luglio 2024, con un termine perentorio fissato per le ore 18 del 12 luglio), la dirigenza rossoblù comincia a comporre il puzzle che andrà presto consegnato a mister D’Amore in vista del raduno, fissato (al momento) per lunedì 22 luglio al centro tecnico Bacchilega. Tornando al mercato, si tratta di un ritorno e due volti nuovi a Imola, che si vanno ad aggiungere a Fabretti, Adorni, Mattiolo, Ale e Dall’Osso, questi ultimi quattro gli unici fin qui confermati dalla passata stagione. Chi torna ad indossare i colori rossoblù è Michele Ballanti, difensore classe 2004, che il club ha mandato in prestito lo scorso novembre al Progresso dove, sotto la guida di Matteo Vullo, ha trovato un po’ più di continuità, finendo per collezionare 13 presenze e la salvezza della squadra di Castel Maggiore. Un ritorno che assomiglia tanto ad una nuova chance per rimettersi in mostra, dopo che Ballanti soltanto in 6 occasioni (tra agosto e novembre in campionato e in coppa) era riuscito a ritagliarsi un po’ di spazio nell’Imolese. Ben diversa, invece, fu la stagione precedente in Primavera 2 quando, con Mezzetti prima e D’Amore poi, fu tra i protagonisti della salvezza (23 gettoni e un gol), nonché uno dei principali punti di riferimento del gruppo.

Arriva dall’Eccellenza invece Lorenzo Melloni, attaccante del 2000, dove nell’ultimo anno ha contribuito a suon di gol (14) alla promozione del Sasso Marconi in Serie D. Argentana, Sant’Agostino, Sparta Castelbolognese e Massa Lombarda, le maglie indossate prima del suo approdo a Imola, tappa che si può definire come un importante crocevia della sua carriera. "Non vedo l’ora di iniziare – ha dichiarato Melloni al suo arrivo –, sono molto carico: so che questa rappresenta una grossa opportunità per me. E’ una piazza che conosco molto bene, ambita, considerato che fino a poco tempo fa la squadra era in Serie C. Obiettivo? Segnare il più possibile, sono qui per questo. Ho grande fiducia e penso che riusciremo a migliorare il piazzamento dello scorso campionato".

Romagnolo doc anche l’esterno classe ’99 Mattia Gasperoni, cresciuto nelle giovanili del Cesena, prima di mettere insieme oltre 140 presenze in D con le maglie di Cattolica San Marino, Forlì, Breno, Romagna Centro e Sammaurese. "Sono felicissimo e pronto ad affrontare questa nuova avventura – le sue prime parole –. Mi definisco un giocatore rapido, mi piace sfruttare la mia velocità nell’uno contro uno e giocare per i compagni. Ancora non li conosco bene, ma ci siamo incontrati spesso da avversari, quest’anno lotteremo insieme per lo stesso obiettivo e daremo il massimo".