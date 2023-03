L’intuizione di Newton e la storia della spettroscopia

Stasera alle 21 alla biblioteca comunale di Imola (via Emilia 80) conferenza a cura dell’associazione astrofili imolesi dal titolo ‘La storia della spettroscopia’. L’appuntamento, che rientra nel calendario di iniziative di ‘Le case della scienza’, partirà dal fisico per eccellenza, Isaac Newton, il primo che, con un’intuizione, costruì il primo spettroscopio e maneggiò la luce del Sole. Passando per tutti gli uomini e le donne che dal 1700 al 1900 hanno aggiunto indizi e genialità, si finirà per accarezzare la fisica quantistica. A cura di Simone Brazioli (Istituto nazionale di astrofisica e associazione astrofili imolesi).