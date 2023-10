Malati e denutriti, salvati due cani: "Animali abbandonati in gabbia"

Malati, abbandonati in gabbie denutriti, escoriati, senza cibo nè acqua e tra le feci. Queste le terribili condizioni in cui sono stati trovati, a Medicina, in via Fiorentina, due cani, un dogo argentino e un molosso. Ad intervenire, a seguito delle telefonate di alcuni vicini, i carabinieri di Medicina insieme alle guardie zoofile. Denunciato per maltrattamento di animali un 50enne, italiano e della zona, con precedenti di polizia e già noto alle forze dell’ordine come ‘soggetto violento’.

Dopo le telefonate di alcuni vicini di casa che avevano segnalato le condizioni in cui l’uomo teneva questi due cani è scattata una perquisizione domiciliare delegata dalla Procura della Repubblica di Bologna che i carabinieri hanno eseguito unitamente al Nucleo di Guardie Eco Zoofile di Bologna e a un veterinario del Canile Intercomunale di Budrio. Durante la perquisizione domiciliare sono state riscontrate le pessime condizioni di salute degli animali detenuti dall’uomo. Al momento del controllo, avvenuto nell’area cortiliva dell’abitazione, i militari della Tenenza hanno trovato i due cani abbandonati nelle gabbie: il Dogo è anche gravemente malato di tumore e l’altro, il meticcio, era tutto escoriato e ridotto a ’pelle e ossa’. Le forze dell’ordine hanno, dunque, appurato che i due animali vivevano in condizioni igieniche pessime: evidente la presenza di feci nelle gabbie metalliche e l’acqua da bere era carente e sporca. I due cani, sottoposti a sequestro penale da parte dei carabinieri, sono stati trasportati in una struttura idonea, al canile di Budrio, dove saranno medicati e potranno continuare a vivere in maniera dignitosa. Il 50enne, invece, è stato denunciato e deve rispondere del reato di maltrattamento di animali.

Zoe Pederzini