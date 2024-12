Manutenzione degli alloggi Erp, investiti i soldi della vendita ai privati

Via libera del Comune al consueto piano di reinvestimento degli incassi ottenuti dall’ultima asta per la vendita ai privati di unità immobiliari di Edilizia residenziale pubblica ritenute non più idonee alle esigenze dell’ente a causa della "sconveniente gestione economica". I fondi in questione saranno impiegati, come previsto dalla normativa, per la manutenzione di altri alloggi assegnati o ancora da assegnare per un totale di oltre 230mila euro.

Tre, in particolare, le delibere approvate in questi giorni dalla Giunta. La prima è destinata appunto a una serie di interventi che Acer porterà avanti su appartamenti a oggi sfitti. Si tratta, in questo caso, di lavori per complessivi 112mila euro che consentiranno di ripristinare e rimettere sul mercato (per nuove assegnazioni o mobilità) sette alloggi nelle vie Puccini, Landi, Giovanni X, Tinti, Mirri e Noiret.

"Le opere di manutenzione straordinaria che si prevede di eseguire ricadono tra gli interventi liberi e comportano lavori di ripristino/adeguamento di elementi impiantistici o architettonici ammalorati e/o vetusti – ricordano dalla Giunta – in unità immobiliari esistenti e non necessitano di uno specifico progetto per la loro esecuzione".

Ulteriori 68.800 euro saranno invece assegnati ad Acer per interventi di "manutenzione straordinaria migliorativa" di altri alloggi già assegnati. Si tratta, in particolare, della sostituzione delle caldaie in una serie di appartamenti nelle vie Andrea Costa, Galilei, Bucci, Marconi e IV Novembre; e di ulteriori interventi in altri alloggi nelle vie Cenni, Puccini, del Pino e Tinti. Anche in questa circostanza, come nel caso degli appartamenti già assegnati nelle vie Puccini, Landi, Giovanni X, Tinti, Mirri e Noiret, si tratta di lavori che non necessitano di uno specifico progetto per la loro esecuzione.

Infine, c’è l’ultima delibera di Giunta che sblocca, sempre con i fondi di cui si parlava all’inizio, 50mila euro per la manutenzione straordinaria delle facciate e in particolare dei balconi ammalorati di un condominio di Edilizia residenziale pubblica in via Coraglia. "Per garantire la massima sicurezza, dovranno essere rifatti la pavimentazione, l’impermeabilizzazione, l’intonaco sottostante e sostituite le ringhiere", spiegano dalla Giunta. Anche in questo caso, le risorse sono affidate ad Acer, che dovrà portare avanti l’intervento. e. a.