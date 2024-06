Marchetti al lavoro sulla giunta. Fantazzini e Serotti, deleghe pronte. Possibile l’ingresso di un giovane

Tempi maturi ormai per la nuova giunta targata Francesca Marchetti. La nuova sindaca si è presa tutto il tempo possibile per scegliere la sua squadra di governo della città per il prossimo quinquennio, e alcuni nodi, anche se le bocche restano cucitissime anche in queste ultime ore, sembrano essersi sciolti. Per due quinti la Giunta-Marchetti si può definire pressoché certa. Nel ruolo di vicesindaco (che era occupato da Bondi, che potrebbe avere un ruolo in Solaris) ci sono pochi dubbi sulla figura di Giacomo Fantazzini da Osteria Grande, che tra le deleghe potrebbe avere quella ai Lavori Pubblici, delega che è sempre stata negli ultimi anni affidata a Giuliano Giordani che, nonostante le tante preferenze raccolte (225, mentre 295 sono state quelle di Fantazzini), in questa tornata si accomoderà però soltanto in consiglio comunale, pagando il prezzo di una discontinuità rispetto al passato che è stata sin dal primo momento il diktat di Marchetti (che tra le proprie deleghe terrebbe anche quella all’Urbanistica).

Quasi certa, oltre a quella di Fantazzini, la poltrona in Giunta anche per Silvia Serotti, scelta che premierebbe l’importante apporto della lista Sinistra per l’Ambiente in appoggio alla corsa a sindaco di Francesca Marchetti. Anticipato giorni fa che tutto lascerebbe propendere per Francesca Farolfi fuori dalla Giunta e ripagata delle 350 preferenze con il ruolo di capogruppo, non si può escludere che Marchetti scelga di inserire in giunta un giovane tra Sofia Bovolenta e Riccardo Raspanti, con quest’ultimo però più papabile per il ruolo di presidente del Consiglio comunale. Sciolto poi definitivamente anche il nodo legato al ‘medico dei castellani’ Mario Parenti, recordman di preferenze nell’ultima tornata (372). Per sua stessa ammissione, come d’altronde aveva già anticipato il Carlino, non sarà assessore, e ricoprirà invece il ruolo di consigliere comunale delegato alla ‘sua’ sanità castellana.

Dalla squadra di Parenti voci darebbero Barbara Mezzetti nuovamente assessore, ipotesi che però cozzerebbe con la volontà di Marchetti di rompere nettamente col passato prossimo. Da Osteria Grande, oltre al vicesindaco Fantazzini, potrebbe arrivare anche un altro assessore, con le quotazioni in rialzo di Eva Morbidelli (170 preferenze) e l’indiscrezione che vorrebbe papabile anche l’ex consigliere comunale Stefano Trazzi. E se è vero che una scelta (forse anche un paio, si diceva nelle scorse settimane fra i dem) potrebbe arrivare da fuori, il nome nuovo per la giunta è quello di Claudio Garagnani, qualora in queste ore non arrivasse la conferma nel ruolo di assessore nella giunta di Ozzano dell’Emilia.

Claudio Bolognesi