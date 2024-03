Marcia della pace, oltre 300 persone al corteo con Ghini

Si è rivelata uno straordinario successo organizzativo e di partecipazione la prima edizione della ‘Marcia della Pace e della Legalità’ di Borgo Tossignano. Qualche giorno fa, infatti, nel paese della vallata del Santerno si sono date appuntamento quasi 300 persone per sfilare in corteo e animare l’iniziativa pensata dal municipio insieme all’istituto comprensivo e alle due Pro Loco dell’abitato. Dai più piccoli ai più grandi. Tanti sorrisi e sguardi felici per i bimbi dell’asilo nido ‘Ferdori’ e della scuola materna parrocchiale ‘San Bartolomeo Apostolo’ seguiti dagli alunni della primaria ‘Zavoli’ e della secondaria ‘San Bartolomeo Apostolo’. Una marcia aperta dalle sette note in musica della Banda Rei e dell’associazione musicale di Borgo Tossignano. In cammino c’erano anche il sindaco Mauro Ghini, il vescovo Giovanni Mosciatti, i rappresentanti delle forze dell’ordine, del polo didattico e del tessuto associazionistico della zona. Un lungo e colorato serpentone che, dal ritrovo fissato in piazza dell’Unità d’Italia, si è snodato per una mezz’oretta lungo alcune delle vie del centro storico borghigiano.