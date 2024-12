"Mio marito curato alla perfezione"

A giudizio di Lorena Baroncini, il Cau offre un ottimo servizio per i cittadini. "Ci è andato mio marito una volta che non si sentiva bene – racconta la donna – e ha avuto un’esperienza molto positiva. Ciò per cui è stato contento, oltre che per le cure e l’attenzione che gli sono state fornite, è stato il fatto di non dover aspettare troppe ore come sarebbe potuto

succedere andando al pronto soccorso".

Secondo Lorena Baroncini, quindi, sul Cau non c’è niente di negativo: "Penso anzi sia un servizio

davvero molto utile – conclude la cittadina imolese – per chi ha bisogno e non vuole aspettare troppo

come rischia di capitare in ospedale"