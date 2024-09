Monti è il nuovo amministratore delegato di Agrimola

È Massimo Monti il nuovo amministratore delegato del Gruppo Agrimola. La decisione è stata resa nota da Luca Sassi e Fondo Agroalimentare Italiano I, azionisti dell’azienda con sede a Casalfiumanese tra i leader nella produzione di frutta surgelata di alta qualità. Una delle più importanti realtà a livello continentale nella lavorazione, trasformazione e commercializzazione di castagne e marroni nel canale della distribuzione moderna. Monti ha assunto anche la carica di vicepresidente di Agribisalta e quella di amministratore delegato di Agrisanterno. Laureato in Statistica Economica all’Università di Bologna, il nuovo dirigente ha un passato nei vertici di Conapi e del Gruppo Alce Nero dove, in un ventennio di servizio, ha contribuito a materializzare le tappe più importanti dello sviluppo aziendale. Monti è anche presidente del Consorzio il Biologico, consigliere delegato di Oicos e ha un posto nel cda di Berberè: "Un’avventura tanto sfidante quanto coerente con quello che amo fare – sono state le sue prime parole –. Nel mio percorso professionale ho sempre lavorato con l’obiettivo di promuove e valorizzare cibo vero e sostenibile. Un processo promosso a stretto contatto con gli agricoltori". Non solo. "Da imolese, in un’azienda che porta il nome della mia città e vanta una storia di successo ben radicata nel territorio, è un orgoglio". L’entrata di Massimo Monti in Agrimola conferma e rafforza i dichiarati obiettivi di espansione delle attività di un gruppo che punta forte sul rafforzamento della struttura manageriale, sulla crescita della qualità e sul coinvolgimento delle persone e dei partner. Ma anche sul maggiore presidio dei processi produttivi, di pianificazione e controllo e sul perfezionamento di strumenti efficaci e puntuali di Business Intelligence. Senza dimenticare l’ambizioso piano di sviluppo di nuove linee di prodotti, clienti e mercati extra europei.

"Sono entusiasta dell’entrata di Massimo Monti – ha aggiunto Luca Sassi, attuale azionista di riferimento e nuovo presidente del cda del Gruppo Agrimola –. La sua esperienza farà crescere il nostro sodalizio".