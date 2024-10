Morto a 79 anni ’Rino’ Cavini. L’impegno in politica e nella Cna: "La comunità perde un riferimento"

di Mattia Grandi

Si è spento l’altra notte all’età di 79 anni, dopo una lunga battaglia contro la malattia, Salvatore Cavini. Ex capogruppo di maggioranza in Consiglio comunale e assessore a Imola nella giunta di Raffaello De Brasi, ‘Rino’, com’era chiamato da tutti, ha presieduto l’Assemblea dei Comuni, del comprensorio imolese (prima della nascita del Circondario) e della Comunità montana. Due i suoi mandati con la fascia tricolore, nel decennio compreso tra il 1999 ed il 2009, in municipio a Castel del Rio. Importante l’esperienza tra le fila di Cna, prima come segretario e poi con l’attuale incarico di presidente di Cna Pensionati Emilia-Romagna. Senza dimenticare i tanti impegni per Auser, Anpi e Fiom-Cgil fino al 1983, dopo gli anni di lavoro alla Cogne come operaio specializzato e responsabile della commissione interna Cgil dal 1960 al 1972. Di quel periodo ricordava spesso le lotte sindacali e i picchetti con notti trascorse in tenda davanti ai cancelli dell’azienda.

Appassionato di musica, ha fatto parte anche dell’Imola Big Band. La sua ultima uscita pubblica? Qualche settimana fa a Sassoleone per l’intitolazione del dispensario farmaceutico all’amico e cooperatore Raffaele Mazzanti. Cavini, che lascia la moglie sposata giovanissima e due figli, è stato ricordato ieri sera con un minuto di silenzio anche in Consiglio comunale.

L’ultimo saluto è in programma domani mattina alla camera mortuaria della città, dalle 10 alle 11, poi con una messa nella chiesa di Nostra Signora di Fatima in Pedagna.

"La nostra comunità perde una figura di riferimento e una persona genuina, capace di portare avanti con passione un impegno incessante per il bene comune – dice il sindaco Marco Panieri –. Ho avuto l’onore di conoscerlo e di essere accompagnato da lui in una parte importante del mio percorso. Rino è stato un esempio di impegno sincero e gratuito, una guida che sapeva trasmettere i valori della solidarietà, del lavoro e della vicinanza alle persone. Un uomo che, con il suo spirito instancabile e la sua profonda umanità, ha lasciato un segno indelebile in chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarlo. Il suo ricordo rimarrà vivo nel cuore della nostra comunità e il suo esempio continuerà a ispirarci".

Sulla stessa lunghezza d’onda il senatore dem Daniele Manca, ex primo cittadino imolese: "Un riferimento quando, molto giovane, mi avvicinai al Partito democratico di sinistra poi democratici di sinistra all’inizio degli anni Novanta – il suo ricordo sui social – Aveva nel cuore l’intero territorio imolese e amava la Vallata del Santerno, Castel del Rio era per lui una seconda casa. Una bella persona che affrontava con il sorriso anche le sfide più complesse. Sapeva scherzare ed unire".

La Cna, come detto, era la sua seconda famiglia: "Aveva una visione rivolta al futuro e metteva sempre in gioco la sua grande capacità di dialogo che interpretava come strumento di confronto e crescita – dichiara Paolo Cavini, presidente di Cna Emilia-Romagna –. Attento ai giovani e a tutto ciò che era innovazione. Il suo modo di fare era contagioso. Perdo un amico vero, una presenza fondamentale per il supporto che ha saputo darmi per buona parte nel mio percorso in Cna". Commossa Ornella Bova, direttrice di Cna Imola: "Una persona di grande competenza e professionalità. Si è sempre occupato con grande sensibilità dei temi legati alla sanità e dei servizi dedicati alle fasce più deboli della popolazione".

Un saluto accorato quello della Federazione territoriale del Pd: "Un ‘piccolo grande uomo’, come amava definirsi con grande armonia tra autoironia e stima goduta da tutti, con una visione determinante e vincente di essere progressista – scrivono i dem in una nota –. Una sapienza e presenza popolare per la gente e in mezzo alla gente".

Infine Maria Lorena Trotta, segretaria del circolo Pedagna dove Cavini era iscritto da anni: "Militante molto attivo, non dimenticheremo mai i suoi insegnamenti di vita e quei valori fondanti che ci ha trasmesso".