Musica e solidarietà al Cassero. Tutto esaurito per il coro Santiago’s

Tutti uniti ‘Sulle note della solidarietà’. E’ stata un trionfo la terza edizione del Concerto Gospel che ha visto come palcoscenico quello del teatro Cassero di Castel San Pietro, e come protagonista il Coro Santiago’s dell’Oratorio di San Giacomo di Imola, mentre alla regia dell’iniziativa hanno pensato i Lions e il Leo Club di Castel San Pietro Terme.

La risposta del pubblico è stata calorosa e generosa, grazie anche al patrocino del comune della città termale che ha deciso di appoggiare una serata che ha visto uniti la musica e la solidarietà, assieme per un obiettivo ambizioso: raccogliere fondi per due cause benefiche, il sostegno alla città di Bukavu, nella Repubblica Democratica del Congo, e il finanziamento delle attività educative e culturali dell’Oratorio imolese di San Giacomo, con particolare attenzione al suo coro. La serata, che ha rappresentato quindi non solo un’occasione per godere della musica ma anche un momento di riflessione e di impegno concreto verso le realtà più bisognose, ha visto il Coro Santiago’s eseguire un emozionante repertorio di canti gospel attraverso i quali è arrivato forte e chiaro in platea il messaggio di speranza e solidarietà. A fine serata il presidente del Lions Club Castel San Pietro Terme Michele Iannuzzi ha voluto sottolineare il determinante apporto dei ‘baby’ del Leo Club, "i nostri giovani che sono una risorsa preziosa per la nostra comunità e per la riuscita di eventi come questo. La loro partecipazione e la loro passione hanno dato un contributo fondamentale per la realizzazione di questo concerto".

La serata organizzata per il terzo anno di seguito, ha poi aggiunto Iannuzzi, "ha dimostrato ancora una volta come la cultura possa essere un potente strumento di sensibilizzazione e di raccolta fondi per cause importanti. Grazie alla generosità dei partecipanti e al sostegno dei Lions e Leo Club, sono stati raccolti fondi significativi che verranno destinati ai progetti di aiuto a Bukavu e alle attività dell’Oratorio di San Giacomo. Queste iniziative – ha chiosato il presidente -, coinvolgono non solo singoli benefattori, ma operano fortemente sul piano educativo e motivazionale. Ciò che serve a dare consistenza e continuità alle opere in progress come la ‘Scuola di Pietro’ che, avviatasi come scuola elementare, ha aperto in settembre 2024 il corso triennale di Scuola tecnico professionale ad indirizzo agrario".

Claudio Bolognesi