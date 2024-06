Musica e sorrisi per la festa alla cra ‘Coccinella’

Un successo la festa serale d’inizio estate che si è svolta in Coccinella, la casa residenza per anziani del Comune di Castel San Pietro Terme.

"Una serata del tutto particolare - racconta Andrea Pittelli, responsabile delle Attività Educative e di Animazione della Coop. Elleuno che opera nella struttura castellana -, a cominciare dalla cena che si è svolta in più sale della struttura e non solo in quelle adibite prettamente a tale scopo. Unbisogno di andare un po’; fuori dall’ordinario, al fine di creare un clima di festa in più spazi della Cra. Grandi tavolate a base di polenta, cocomero e ananas, in attesa della festa serale, in cui gli ospiti, operatori e famigliari hanno potuto applaudire i Barbera, gruppo di musicisti volontari, e la loro bellissima esibizione".