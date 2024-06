Nel weekend torna Fontana diVina. Mix di aperitivi, musica e laboratori

L’alluvione di un anno fa ha danneggiato le sponde del Santerno ma non ha scalfito il cuore e gli intenti dei ragazzi di Fiume DiVino di Fontanelice. Così, in attesa di tornare in quell’oasi fluviale che ha fatto da cornice scenica a tante fortunate edizioni dell’evento, è iniziato il conto alla rovescia per il bis di Fontana diVina. Riflettori puntati, venerdì e sabato, sulla zona degli impianti sportivi del paese in via VIII Dicembre. Una location a pochi passi dal centro storico dell’abitato e da quell’antico lavatoio celebre in tutta la vallata del Santerno. Spazio, come da tradizione, alla musica dal vivo, alla buona enogastronomia della zona, al divertimento e al rispetto dell’ambiente.

Si partirà sempre alle 19 per gli aperitivi e l’apertura degli stand gastronomici con una selezione dei migliori vini prodotti dalle cantine della collina. Il 21, pre-serata con lo spettacolo di danza di ViViilPaese poi, alle 21.30, ecco la folk band brianzola ‘Mercanti di Liquore’ in una nuova veste che annovera tra i suoi componenti pure Elio Biffi dei Pinguini Tattici Nucleari. A seguire il dj set di Max Vasselli. Senza dimenticare, per i bimbi, il laboratorio ‘Piccoli costruttori – Grandi inventori’ di riuso creativo di materiali per creare oggetti e storie con tappi di sughero. Una parentesi di un paio d’ore, dalle 19 alle 21, curata da Maria Pia Montevecchi. Replica il giorno dopo con l’intro di dj Fighet poi il live, a ritmo country, rock n’roll e western swing, dei Lovesick. Il gruppo, che ha fatto da spalla a Zucchero qualche tempo fa all’Arena Campovolo di Reggio Emilia, ha calcato il palco prima di artisti del calibro di Ben Harper ed Edoardo Bennato. Nottata a elevato voltaggio con la playlist di Elia Poggi in consolle. Da non perdere anche il laboratorio per i più piccoli ‘Da cosa nasce cosa’ tra stampe, libri ed elementi in arrivo direttamente dalla natura grazie alla maestria di Michela Giordani. Non solo sette note. Già, perché le specialità culinarie della valle, preparate con materie prime e ingredienti acquistati in gran parte da produttori locali, in distribuzione ogni sera negli stand gastronomici, viaggeranno in abbinata ai migliori nettari d’uva delle cantine locali. Una scelta che profuma di Romagna tra bianchi e rossi, fermi e frizzanti, con il Sangiovese a farla da padrone.

E poi il cocktail bar con lo storico barman Beppe Dandy che tornerà, per l’occasione, dietro al bancone dopo anni da autentico punto di riferimento per gli amanti della specialità. Come sempre, massima attenzione anche alla tutela ambientale con l’utilizzo di accessori e materiali di riciclo per la somministrazione di cibi e bevande. Un gettone in più per un gruppo di ragazzi impegnati da anni nella valorizzazione del paese e in campagne benefiche e solidali.

