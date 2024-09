Notte Verde, l’attesa è finita. Tre giorni al Parco Manusardi per imparare ad amare l’ambiente

E’ iniziato il conto alla rovescia per la ripresa delle lezioni in classe ma prima, a Casalfiumanese, c’è ‘La Notte Verde’.

L’iniziativa ideata dall’amministrazione comunale e rivolta ai più giovani, giunta alla sua quinta edizione a suon di consensi e numeri crescenti in termine di partecipanti, è in programma da oggi all’8 settembre nel Parco Manusardi.

L’obiettivo? Creare un’occasione di socialità e sensibilizzare i ragazzi sul tema della tutela ambientale. Il tutto incastonato nella cornice dello splendido polmone alberato a due passi dal centro storico dell’abitato dove, a partire dalle ore 14 del 7 settembre, saranno posizionati tende e camper (prenotazioni obbligatorie al numero telefonico 328.0328317).

Ma con la novità dell’anteprima del venerdì sera alle ore 21 con la proiezione cinematografica del film ‘Alice in Wonderland’ per la rassegna circondariale ‘Cinema in Tour’.

Il pomeriggio del 7, invece, partirà con le iscrizioni all’edizione numero 27 de ‘I zug d’na volta’ per riscoprire il fascino dei giochi di un tempo.

A seguire, poi, ciclo di letture a cura della biblioteca comunale dal titolo ‘Dalla terra alla tavola – I sapori del territorio’ poi cena collettiva ‘Una pasta insieme’ con degustazione di prodotti tipici. Da non perdere la ‘Caccia al tesoro in notturna’ prima delle ‘Storie della buonanotte’ lette dalle bibliotecarie casalesi. Dolcissimo il risveglio domenicale dell’8 con musica e colazione offerta a tutti i partecipanti prima di una sessione di ginnastica muscolare all’aria aperta. L’evento, inoltre, rientra nel Programma Turistico di Promozione Locale 2024 della Città Metropolitana di Bologna.

"La Notte Verde era partita come appuntamento di nicchia ma, nel corso di questo lustro, ha raddoppiato il numero dei suoi partecipanti fino a sfiorare le 60 presenze della passata edizione – spiega l’assessore con delega all’ambiente, Silvano Casella –. Un colpo d’occhio meraviglioso con i bambini entusiasti dalla possibilità di dormire in tenda nel parco con le loro famiglie o, a pochi passi di distanza, nei camper". E ancora: "Si tratta di uno degli ultimi weekend di svago prima dell’inizio della scuola e tra gli obiettivi del nostro evento c’è anche quello di creare un’occasione di incontro e condivisione tra i più giovani – conclude -. Un grazie alle tante realtà del territorio che sostengono attivamente il format", conclude l’assessore.