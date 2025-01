Novità al centro raccolta sangue. Apre anche il lunedì pomeriggio

Un’opportunità in più, anzi due, per compiere un gesto di altruismo. Dal 20 gennaio il Centro raccolta sangue dell’Ausl, al padiglione 6 dell’ospedale vecchio, sarà operativo anche il lunedì pomeriggio (ad eccezione dei mesi di giugno, luglio e agosto). Porte aperte dalle 13.30 alle 16.30. Un progetto per incrementare la raccolta di plasma e sangue intero, offrendo ai donatori e agli aspiranti nuovi donatori un ampliamento dell’orario di apertura. Ma non solo. Il servizio sarà aperto straordinariamente durante l’anno anche per quattro domeniche: una giornata che è particolarmente apprezzata dai cittadini che vogliono approfittare dei giorni festivi per effettuare la preziosa attività donativa.

Avis e Ausl ricordano che per le donazioni pomeridiane è importante una corretta alimentazione. Occorre fare una buona colazione al mattino ma priva di alimenti di pasticceria. A pranzo è bene evitare i latticini e scegliere un pasto leggero a base di pasta in bianco (con un filo d’olio), carne bianca o pesce ai ferri, oppure arrosto, insalata, pane e caffè senza zucchero. Evitare gli alcolici e i dolci, bere molta acqua. E soprattutto l’intervallo tra il pasto e la donazione deve essere di almeno due ore. Se la donazione, ad esempio, è prevista alle 13.30 occorre pranzare entro le 11.30. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere allo 0542/32158.

Di seguito, l’elenco dei lunedì di apertura (dalle 13.30 alle 16.30) del Centro raccolta sangue: 20-27 gennaio; 3-10-17-24 febbraio; 3-10-17-24-31 marzo; 7-14 aprile; 12-19-26 maggio; 22-29 settembre; 6-13-20 ottobre; 10-17-24 novembre; 1 dicembre. Queste invece le domeniche di apertura (dalle 7.30 alle 12): 12 gennaio; 13 aprile; 14 settembre; 14 dicembre.

Per capire quanto sia importante trovare nuovi donatori di sangue, va ricordato che i dati dell’Ausl, diffusi nelle scorse settimane dalla Regione, certificano nel circondario 6.130 unità di sangue intero raccolte nei primi otto mesi del 2024 (per un totale di 2.665 trasfusioni) contro le 6.240 dello stesso periodo del 2023 (2.828 trasfusioni). A conti fatti, una flessione di 110 donazioni e 163 trasfusioni. Migliorano invece i dati relativi al plasma: da gennaio ad agosto 2024 le donazioni sono state 740, vale a dire 44 in più rispetto alle 696 dei primi otto mesi del 2023. Nel complesso, sommando cioè sangue intero e plasma, il dato resta però negativo: a fronte delle 6.936 unità raccolte da gennaio ad agosto 2023, nel 2024 si è scesi a 6.870 (-66).