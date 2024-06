Nuova filiale della Bcc, l’inaugurazione

Oggi pomeriggio alle 17, in via Mazzini 125, avrà luogo l’inaugurazione della nuova filiale della Bcc nel comune di Castel San Pietro Terme. Pochi giorni fa, infatti, la Bcc ravennate, forlivese e imolese ha aperto un nuovo punto operativo, raggiungendo un totale di settantuno sedi bancarie nel territorio. In questo modo, la banca va in controtendenza rispetto ai trend del sistema bancario, che da anni segue una politica di chiusura delle filiali. I locali sono stati strutturati totalmente, in modo da offrire ai consulenti uffici moderni e confortevoli, casse più accessibili e un bancomat multifunzionale. L’intento, con questa nuova filiale, è quello di consolidare ancora di più il legame che la Bcc ha con il territorio.