Nuova nomina all’Ausl. Luigi Mazza diventa direttore delle attività socio-sanitarie

Luigi Mazza è il nuovo direttore delle attività socio-sanitarie dell’Ausl di Imola. Si occuperà (in sinergia con i direttori sanitario, amministrativo e assistenziale) alla definizione e all’attuazione strategica degli obiettivi aziendali, in attuazione delle direttive del direttore generale.

Classe 1970, cresciuto a Dozza, ha frequentato a Imola il liceo classico Rambaldi Valeriani per poi laurearsi in Scienze Politiche a indirizzo politico-sociale all’Università degli Studi di Bologna, ottenendo il massimo dei voti con una tesi sperimentale in ‘Tecniche di ricerca sociale sulla valutazione della qualità dei servizi’. Ha lavorato per oltre 20 anni in Regione, in qualità di responsabile dell’area ‘Sviluppo politiche socio-sanitarie per le persone con disabilità’ della direzione generale ‘Cura alla persona salute, welfare, area servizi socio-sanitari’.

Ha una vasta esperienza nella programmazione, regolazione, monitoraggio e valutazione dei servizi socio-sanitari e ha "contribuito significativamente all’ideazione ed attuazione dei principali atti di programmazione regionale nel settore sociale e socio-sanitario", fanno sapere dall’Ausl.

Ha sviluppato e gestito programmi di finanziamento e modelli di intervento innovativi, coordinando gruppi di lavoro multidisciplinari e multiprofessionali e ha preso parte a numerosi gruppi di lavoro e commissioni a livello regionale e nazionale, collaborando con la Conferenza Stato Regioni e i ministeri della Salute e del Lavoro e delle Politiche Sociali.

"Siamo lieti di avere il dottor Mazza nella nostra squadra – dichiara il direttore generale dell’Ausl, Andrea Rossi –. Considerando la prospettiva entro la quale si svilupperanno gli investimenti del Pnrr nei prossimi anni, con il grande impulso allo sviluppo dell’assistenza territoriale, risulterà molto importante promuovere a tutti i livelli l’integrazione degli interventi sociali e sanitari, in particolare nell’area della non autosufficienza e delle marginalità (anziani, disabili, migranti, etc.), sostenendo il miglioramento dei percorsi di accesso, presa in carico e assistenza in ambito domiciliare, residenziale e semi-residenziale ed i processi di innovazione del sistema dei servizi sociosanitari accreditati e socio-assistenziali del territorio. La nomina del dottor Mazza rappresenta un passo importante in questa direzione, grazie alla sua comprovata esperienza e competenza nel settore".