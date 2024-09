Nuove luci e impianto antincendio in biblioteca, ok della giunta

Via libera della giunta al progetto esecutivo da oltre 800mila euro per lavori (da completare entro il 2026) di manutenzione straordinaria della biblioteca comunale. L’intervento, che prevede la sostituzione dell’impianto di rivelazione e segnalazione allarme incendi e l’installazione di un nuovo sistema di spegnimento a gas a protezione del caveau, ha come obiettivo la riqualificazione e l’adeguamento tecnologico degli impianti della struttura. Il tutto, anche in un’ottica di efficientamento energetico. Nell’ambito di questo progetto, è inclusa anche la sostituzione dell’illuminazione interna ed esterna con soluzioni "moderne, a basso consumo e ben integrate nel contesto architettonico", assicurano dal Comune. Sempre secondo i piani, i lavori ridurranno del 47,5% il consumo energetico elettrico per l’illuminazione degli spazi, "pur migliorando sensibilmente il livello di illuminazione degli ambienti interni ed esterni".

Un’attenzione particolare sarà rivolta alla sicurezza del caveau, dove sarà installato un nuovo impianto di rilevazione incendi ad aspirazione, conforme alle più recenti normative. Questo sistema includerà tre linee distinte di aspirazione dell’aria, con tubazioni microforate, garantendo una tempestiva rilevazione di eventuali incendi e uno spegnimento non distruttivo con gas inerte. Il nuovo impianto di spegnimento sarà costituito da 26 bombole di gas azoto, installate in un locale tecnico esterno adiacente al caveau.

L’importo complessivo dei lavori, che ammonta a 810mila euro, si compone di una parte di fondi comunali e una parte (pari a mezzo milione) che viene richiesta come contributo regionale in conto capitale, nell’ambito del bando aperto dall’ente di viale Aldo Moro per la valorizzazione del patrimonio architettonico culturale emiliano-romagnolo. Il progetto è stato quindi inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026 del Comune e prevede, in caso di finanziamento regionale, il completamento degli interventi entro il 2026.

"Grazie a questa iniziativa, la biblioteca potrà migliorare la propria fruibilità grazie al livello di illuminazione di gran parte dei propri spazi, garantire maggiore sicurezza ai propri lavoratori e utenti e ridurre il consumo energetico dell’intero edificio, in linea con l’impegno dell’amministrazione comunale di valorizzare e preservare i beni culturali della città – commenta l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi –. La fruizione pubblica della nostra biblioteca che, lo ricordo, vede in media 450 visitatori al giorno, e il suo fondamentale ruolo culturale nella città ci spingono a investire sulla sua struttura. Siamo infatti convinti che i libri, lo studio, la ricerca e le iniziative culturali che in biblioteca si svolgono aiutino la crescita dell’intera comunità".