Nuovi contributi per attività commerciali nel centro storico di Imola

Nuovi contributi in arrivo per chi, nonostante le difficoltà del periodo, vuole avviare attività commerciali e artigianali in città. E in particolare in centro storico. Il Comune ha dato infatti il via libera a un bando da 75mila euro. Si tratta di un avviso pubblico aggiuntivo a quello emanato nei mesi scorsi, legato alla legge regionale 41, per il quale sono state presentate 16 domande che verranno finanziate in base al punteggio raggiunto.

Attraverso questo nuovo bando, ogni impresa avente diritto può puntare a ottenere un contributo a fondo perduto fino a 20mila euro, pari al massimo al 70% delle spese ammissibili. L’avviso si rivolge a: micro, piccole e medie imprese di nuova costituzione o già esistenti, purché interessate ad avviare una nuova unità locale nel centro storico di Imola; oppure ad attività che operano in locali situati al piano terra con vetrine affacciate su spazi pubblici o privati ad accesso pubblico. Le attività devono rispettare i requisiti, tra cui l’iscrizione al registro delle imprese entro tre mesi dalla pubblicazione del bando e l’avvio dell’attività entro sei mesi.

"Con questa iniziativa vogliamo non solo incentivare l’economia locale, ma anche restituire al centro storico il suo ruolo di luogo vivo e dinamico, capace di attrarre cittadini, visitatori e investitori," commenta il sindaco Marco Panieri.

"Il centro storico di Imola è il cuore pulsante della nostra comunità, un luogo che racconta la nostra storia ma che deve continuare a evolversi come si evolve la società per restare vivo e attrattivo – aggiunge l’assessore al Centro storico e al Commercio, Pierangelo Raffini –. Con questo bando, abbiamo voluto creare un’ulteriore opportunità concreta per chi ha il coraggio e la voglia di mettersi in gioco, avviando nuove attività che possano contribuire a rilanciare il commercio e l’artigianato nel nostro centro. Il nostro obiettivo è chiaro: insieme alle associazioni di categoria e alle imprese che aderiscono alla nostra visione dare nuova linfa al centro storico, mantenendolo un luogo di aggregazione, commercio e cultura. Stiamo lavorando anche sul nuovo progetto di hub del centro storico legato alla legge regionale 12 che ci darà una programmazione a medio termine. Invito chiunque abbia un progetto innovativo e sostenibile a cogliere questa occasione: insieme possiamo costruire un futuro più dinamico e inclusivo per la nostra città".