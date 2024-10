’Orma’ vince sulla sostenibilità. Premiato l’irrigatore solare

Menzione speciale in tema di innovazione per l’azienda imolese Orma. Il motivo? Il suo irrigatore a energia solare ‘Leader solis et pluvia’, che debutterà nella prossima fiera Eima International, dal 6 al 10 novembre. Ad assegnare il prestigioso riconoscimento è stata la Federazione nazionale costruttori macchine per l’Agricoltura (FederUnacoma) nell’ambito del ‘Concorso delle novità tecniche per i modelli inediti di elevato contenuto tecnologico’.

‘Leader solis et pluvia’, che vanta un tubo lungo 180 metri, è una macchina agricola irrigatrice alimentata con pannelli fotovoltaici e permette il dosaggio molto preciso dell’acqua utilizzata. Si tratta dunque di una soluzione green in linea con la filosofia dell’azienda e con le richieste del mercato moderno. ‘Leader solis et pluvia’ è anche facile da utilizzare: grazie alla centralina di controllo con accesso anche da remoto tramite un’app dedicata, l’utente può gestire, monitorare e modificare la velocità e i parametri di distribuzione, senza che ciò richieda competenze tecniche avanzate.

"Il riconoscimento di FederUnacoma ci fa particolarmente piacere perché giunge nel cinquantesimo anniversario della nostra azienda – commentano Miria e Melissa Marzocchi, titolari di Orma, azienda con sede nella frazione di Giardino –. Abbiamo scelto il nome per evidenziare il legame essenziale tra sole e pioggia, elementi fondamentali per la vita e l’agricoltura. Il sole, simbolo di energia, e la pioggia, fonte di nutrimento, lavorano insieme in questa macchina. Rappresenta un’evoluzione del nostro impegno verso un’irrigazione sostenibile, sfruttando l’energia solare per alimentare un sistema elettrico che distribuisce l’acqua in modo controllato ed efficiente".