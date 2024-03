Panchina rossa e Caffè Alzheimer, largo ai fragili

Casalfiumanese dice no alla violenza sulle donne e tende anche la mano ai malati di Alzheimer. Sono state inaugurate nei giorni scorsi la Panchina Rossa, autentico simbolo dell’attenzione pubblica su un tema delicato e attuale come quello della violenza di genere, nel Parco Manusardi (nella foto) e la nuova sede de ‘Il Caffè Alzheimer della Vallata’ per accogliere le persone affette da deterioramento cognitivo.

Nel primo caso si è trattata di una donazione da parte di Coop Reno, che ha voluto installare le panchine rosse antiviolenza in tutti i comuni dove sono presenti i suoi punti vendita, mentre per il centro di via 2 Giugno, aperto tutti i giovedì mattina dalle ore 10 con la presenza di psicologi e volontari, sono scesi in campo l’associazione Alzheimer Imola ed il Lions Club Val Santerno.

"Un ambiente accogliente ed informale in cui le persone con demenza possono incontrarsi per scambiarsi esperienze e vivere momenti di condivisione – ha detto la sindaca Beatrice Poli durante il taglio del nastro –. Questa iniziativa arricchisce la rete sociale del nostro territorio, elemento fondamentale per il benessere e lo sviluppo della nostra comunità".