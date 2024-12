Pediatria e Neuropsichiatria, consegnati i ‘regali sospesi’

Anche le festività 2024 sono allietate dall’oramai consueta iniziativa “#regalosospeso, un gioco per un Sorriso” lanciata dallo storico negozio di giocattoli imolese ‘La Cicogna’, in rappresentanza di tantissimi clienti che aderiscono con entusiasmo e generosità per regalare sorrisi e giochi ai bambini ricoverati al reparto Pediatria e Nido dell’Azienda Usl di Imola e a quelli seguiti dalla Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza. La donazione è stata consegnata la Vigilia in direzione generale dai titolari del negozio, Mauro e Silvana. "Siamo molto felici di essere riusciti anche quest’anno a realizzare questa iniziativa a cui ogni anno aderiscono con entusiasmo tanti nostri clienti – spiega Mauro Mingazzini – È sempre una soddisfazione per tutti noi riuscire regalare in questo modo un piccolo sorriso ai bambini",

Alla consegna dei regali erano presenti la direttrice amministrativa dell’Ausl di Imola Maria Teresa Donattini, il direttore del reparto Pediatria e Nido dr. Paolo Bottau, il coordinatore infermieristico del reparto Andrea Menni, la neuropsichiatra dr.ssa Gloria Dazzani e la coordinatrice assistenziale della Neuropsichiatria Mascia Martignani.