Piano per la sicurezza delle scuole . Sante Zennaro, investiti 57mila euro

Il complesso Sante Zennaro, teatro nei mesi scorsi di vari episodi di furto e vandalismo, è pronto a difendersi da ladri e malintenzionati. Il Comune, che già nel recente passato era intervenuto per mettere in sicurezza alcuni punti dell’area dopo le effrazioni (in particolare elementari e Ciofs), ha infatti approvato il progetto esecutivo per l’installazione di nuovi impianti antintrusione. Il piano, messo a punto da Area Blu, costerà 57mila euro. E per portarlo a termine servirà circa un mese e mezzo.

Nel dettaglio, all’interno della struttura al numero 12 di via Pirandello gli allarmi verranno installati nell’edificio che ospita la segreteria dell’istituto comprensivo 5 (edificio Q); la scuola materna statale e quella media (P), la materna comunale (M), i laboratori scuola media (edificio C); altre aule della scuola media (L).

L’intervento consiste nella realizzazione di impianti separati connessi in rete fra di loro, ognuno dotato di una propria centrale di rilevazione. Gli impianti saranno di tipo misto, cablati via cavo e in parte collegati via radio. Tutti i rilevatori saranno del tipo a doppia tecnologia microonde e infrarossi. "Il posizionamento è stato valutato in funzione dei possibili varchi utilizzati per l’intrusione e in base alla presenza di beni da tutelare", spiegano dal Comune. In totale, verranno installati 32 sensori volumetrici filari e 11 sensori radio, sei centrali di rilevazione L’impianto è modulare ed espandibile. Come già accennato all’inizio, la durata della manutenzione straordinaria prevista, compreso l’approvvigionamento dei materiali, è stimata in 45 giorni.

La scorsa estate il Comune tramite Area Blu aveva affidato un paio di importanti appalti sul fronte della sicurezza degli edifici scolastici cittadini. Nel primo caso, si trattava di un pacchetto di lavori di manutenzione straordinaria degli impianti antintrusione delle scuole medie Andrea Costa in via Pio IX (raid a dicembre 2023 con i ladri andati via a mani vuote lasciando solo danni tra cui una porta forzata per entrare) e delle stesse elementari Sante Zennaro. Quelle operazioni, per un valore di oltre 35mila, sono state affidate alla ditta bolognese Aet. Prima ancora, il Municipio era intervenuto stanziando 38mila euro per mettere in sicurezza gli spazi del Ciofs - Centro per la formazione, sempre nel complesso Sante Zennaro, i cui serramenti erano stati danneggiati dall’usura e dalle effrazioni.

A gennaio invece, dopo essere intervenuto (con il sostegno dei privati) sia sul fronte del potenziamento della vigilanza notturna che attraverso l’acquisto di armadietti blindati da mettere a disposizione di vari istituti imolesi, il Comune sempre tramite Area Blu aveva disposto la verifica di porte e finestre delle scuole cittadine con successivo ed eventuale ripristino dopo i blitz dei malviventi. Un servizio di mappatura e primo intervento, da svolgere nei prossimi due anni, affidato alla ditta Allestimenti& Pubblicità per un importo stimato in complessivi 40mila euro circa più Iva. Ecco perché già a febbraio, nella prima variazione al bilancio di previsione 2024, il Comune aveva previsto una maggiore spesa di oltre 100mila euro per installazione e adeguamento degli impianti di allarme negli istituti cittadini.

Il tema dei furti e dei vandalismi nelle scuole ha più volte tenuto banco, nei mesi scorsi, in Consiglio comunale. Le forze politiche di opposizione, in particolare il centrodestra, hanno esortato a più riprese la Giunta a intervenire per rafforzare la sicurezza nei plessi del territorio.