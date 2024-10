Pista di pattinaggio in piazza. Il Comune: "Impossibile farla ora. Ma ci lavoreremo per il 2025"

di Enrico Agnessi

Non succederà quest’anno, visto anche il poco tempo a disposizione. Ma le festività natalizie del 2025 potrebbero portare una piacevole novità a frequentatori e operatori commerciali di piazza Matteotti: l’arrivo della pista di pattinaggio sul ghiaccio. Lo annuncia l’assessore al Centro storico e alle Attività produttive, Pierangelo Raffini. Rispondendo alla sollecitazione contenuta nella petizione on line lanciata nelle scorse settimane da Andrea Ceroni, gestore del locale ControCorrente (ex Opera Dulcis) proprio in piazza Matteotti, Raffini assicura la volontà del Comune di valutare la fattibilità dell’operazione auspicata da oltre 320 cittadini firmatari dell’istanza sulla piattaforma Change.org. "Per quest’anno non riusciamo: bisogna far partire il dialogo con la Soprintendenza e portare avanti una serie di passaggi – spiega l’assessore –. Sono però già impegnato, assieme al sindaco, in un confronto con le associazioni di categoria per un’esigenza di più ampio respiro: quella di far convivere gli eventi del centro storico con il mercato. L’arrivo della pista di pattinaggio in piazza Matteotti rappresenterebbe un valore aggiunto per il cuore della città. E porterebbe lì più gente. Ci lavoriamo per il 2025".

Almeno per il momento, dunque, tutto resta com’è: pista nel cortile dell’ex Circoli di via Orsini, immobile che il Comune ha ceduto ai privati oltre dieci anni fa e da tempo tornato sul mercato, in una posizione dove a partire dall’inverno 2021 l’attrazione ha riscosso discreto successo. Fino al 2019, prima della pandemia, la pista veniva allestita in piazza Gramsci e, prima ancora, in piazza Caduti per la Libertà. Secondo i 320 firmatari della petizione per chiedere lo spostamento della pista, la nuova collocazione in piazza Matteotti, dove a inizio dicembre arriva l’albero di Natale che accompagna gli imolesi fino alla tradizionale discesa dal balcone del Municipio delle befane del Cai, sarebbe destinata a "portare la magia delle festività in uno dei luoghi più rappresentativi del nostro centro storico. Questa iniziativa – recita la petizione – potrebbe contribuire a trasformare piazza Matteotti in un centro pulsante di attività durante le festività, arricchendo l’offerta locale e favorendo un maggiore afflusso di persone".

Va detto che, dopo gli ultimi anni davvero complicati segnati dalle chiusure in serie di negozi e bar, piazza Matteotti è desiderosa di rilanciarsi grazie all’apertura del già citato ControCorrente, al prossimo ritorno in attività dell’ex Bar Bacchilega grazie al pasticciere Sebastiano Caridi e all’arrivo di Semplice nei locali al piano terra di Palazzo Sersanti affidati allo chef Max Mascia e soci. "La piazza sta già vivendo un momento di rinascita", assicurano i promotori della petizione, per i quali l’arrivo della pista di pattinaggio il prossimo inverno "potrebbe rappresentare un passo fondamentale per il suo rilancio completo".