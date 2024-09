Premiati Lopatinsky e Riganti Fulginei, allievi dell’Accademia pianistica

Inizio d’anno accademico con due prestigiose vittorie per gli allievi della Fondazione Accademia Internazionale di Imola, che vede in questi giorni ancora una volta riconosciuto il suo alto valore formativo. L’allievo ucraino dell’Accademia del Pianoforte, Roman Lopatinsky, si è aggiudicato il primo premio dell’edizione 2024 della George Enescu International Competition, fra le più importanti manifestazioni internazionali rivolte a giovani musicisti. A Lopatinsky è stato assegnato anche il premio speciale Radu Lupu Award per la migliore interpretazione di una composizione di George Enescu.

Nelle stesse giornate, a Sanremo, la Russian Piano Music International Competition ha riconosciuto a Edoardo Riganti Fulginei (nella foto, primo a sinistra) il secondo premio ex aequo, con primo premio non assegnato, e lo speciale premio del pubblico.

Il diciannovenne umbro, primo italiano nella storia della competizione ad arrivare in finale, si è aggiudicato il prestigioso riconoscimento eseguendo il Concerto per pianoforte n. 2 op. 18 di Sergej Rachmaninov.

Domenica alle 17, le sale della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma ospiteranno un recital del chitarrista Lorenzo Biguzzi, primo laureato magistrale della classe in Musicologia a indirizzo Chitarra dell’Accademia Internazionale di Imola. Allievo di Arturo Tallini e di Giovanni Puddu, Biguzzi svolge intensa attività concertistica, sia in veste di solista che in formazioni cameristiche, esibendosi in prestigiose rassegne all’Auditorium dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, alla Konzertsaal di Lucerna, ai Darmstädter Ferienkurse. Il recital sarà l’occasione per presentare dal vivo il suo lavoro discografico ‘Turning Page’, con musiche di Azio Corghi, Giorgio Colombo Taccani, Stefano Scodanibbio, Maurizio Pisati, Sylvano Bussotti, Nicola Sani e realizzato con il contributo del Cidim - Comitato Nazionale Musica.