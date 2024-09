Prolungato lo sportello

Il Circondario ha prolungato l’apertura dello sportello pubblico dedicato alla ricostruzione post-alluvione. Cittadini e imprese impegnati potranno dunque continuare a interfacciarsi direttamente con i tecnici della struttura commissariale e di Invitalia per le imprese anche a settembre. Lo sportello, al terzo piano della sede del Circondario (via Boccaccio 27, Imola), sarà aperto al pubblico, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, tutti i mercoledì del mese. Per poter usufruire dello sportello pubblico, occorre fissare un appuntamento, telefonando al numero 0542 603246 (tutte le mattine dal lunedì al venerdì) o inviando una richiesta alla e-mail ricostruzione@nuovocircondarioimolese.it.