Protocollo d’intesa fra Legacoop e la spagnola Mondragon

Giornata imolese per la delegazione di Mondragon Corporation, impresa e federazione di cooperative di lavoratori con sede nei Paesi Baschi in Spagna. Dopo la firma di un protocollo d’intesa con Legacoop per rafforzare le relazioni tra imprese e promuovere il modello cooperativo in Europa attraverso lo sviluppo di progetti comuni, ieri la visita in Sacmi e Cefla.

Ad accogliere la delegazione di Mondragon sono stati Paolo Mongardi, presidente di Sacmi, e Gianmaria Balducci, presidente di Cefla e di Legacoop Produzione e Servizi.

"L’accordo con Mondragon - sottolinea Balducci - consentirà ai due sistemi imprenditoriali, leader a livello internazionale in diversi business, soprattutto quello industriale, di crescere insieme sul mercato globale. Capacità di ricerca e sviluppo e innovazione unitamente alle affinità che ci accomunano come cooperazione di lavoro, fanno di questa collaborazione un’occasione unica per i principali colossi della cooperazione a livello europeo e anche per Imola, dove è forte la presenza della cooperazione industriale e di lavoro. Questa intesa è una sfida ulteriore per dimostrare che si può competere sui mercati tenendo assieme i valori cooperativi e una visione imprenditoriale orientata al perseguimento della solidità patrimoniale e della redditività a vantaggio di soci, dipendenti e comunità".

La delegazione di Mondragon è guidata da Leire Muguerza Garate, presidente del Congresso e del Comitato permanente della Mondragon Corporation, con sede nei Paesi Baschi, il più importante gruppo cooperativo europeo e da Iñigo Albizuri Landazabal, responsabile delle Relazioni Istituzionali di Mondragon Corporation.