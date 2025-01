Rina Martelli, ex staffetta partigiana, festeggia i cent’anni

Rina Martelli, cittadina imolese, ha raggiunto nei giorni scorsi il traguardo dei 100 anni. Staffetta partigiana durante la Resistenza, ha dedicato la sua vita al lavoro, prima in fabbrica come operaia e poi in casa, impegnandosi nella maglieria. Proveniente da una famiglia numerosa, Rina ha sempre mantenuto uno stile di vita salutare, ma concedendosi qualche dolce, una passione che l’ha accompagnata negli anni. Per l’occasione, la signora Martelli ha ricevuto la visita del sindaco Marco Panieri, che le ha formulato gli auguri a nome della città e le ha consegnato la tradizionale medaglia dei centenari. "Un traguardo che rappresenta motivo di orgoglio per tutta la comunità imolese – commentano dal Comune –, che si è stretta attorno a Rina in quella giornata speciale".