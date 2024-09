Salute mentale, due giornate dedicate all’incontro e al dialogo fra associazioni ed enti

Due giorni dedicati alla creazione di spazi di incontro e dialogo tra associazioni, enti e cittadini, con l’obiettivo di promuovere una ‘comunità che cura’ e si prende cura del benessere psicofisico di tutti. È la prima edizione di FieraMente, evento in programma oggi e domani all’ospedale vecchio (padiglione 13 complesso ex Lolli), promosso dalla cooperativa sociale Tragitti attraverso la comunità diurna Franca Ongaro Basaglia. "L’obiettivo delle due giornate è quello di promuovere una riflessione profonda sulla pace, dentro e fuori di noi – spiega Assunta Di Sario, coordinatrice della comunità diurna – in un’ottica di salute mentale e benessere collettivo".

La manifestazione vede il patrocinio del Comune e dell’Ausl, nonché la collaborazione di oltre venti associazioni.

"Imola è stata uno dei centri più significativi nella transizione dal modello manicomiale verso una salute mentale che mette al centro la persona e la comunità – ricorda l’assessora al Welfare, Daniela Spadoni –. Questo evento celebra e rafforza tale eredità unendo istituzioni, associazioni e cittadini in un percorso comune".

Le giornate di FieraMente, oltre ad alcuni stand dove sarà possibile acquistare libri, quadri, piante, foto e oggetti di artigianato, offriranno una varietà di attività per grandi e piccoli, tra cui laboratori artistici, sportivi, musica e teatro, incontri con esperti di salute mentale e benessere, spazi di ristoro e momenti di scambio tra le varie associazioni.

Orari: oggi 15-19; domani 10-18.