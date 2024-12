Santuario del Crocifisso, serata con la banda

Proseguono gli appuntamenti con il Corpo Bandistico di Castel San Pietro Terme, che come ogni anno suona per rallegrare la città in diversi momenti per tutto il periodo delle feste. Oggi alle 21, al Santuario del Crocifisso, la formazione musicale castellana diretta dal Maestro Giuseppe Lentini si esibirà nel “Gran Concerto di Natale 2024: con campane e carillon lodate il Signore, che nasce per noi”. "Il Maestro Lentini – annuncia il presidente Riccardo Naldi – ha preparato per la sua Christmas Wind Orchestra (questo il nome che assume la Banda in occasione del concertone) una selezione che farà emozionare, divertire e sentire più vicini tutti i presenti all’insegna della musica". La Banda cittadina tornerà a suonare nella mattina domenica nel centro storico.