Si apre uno spiraglio per l’ex Cogne. Licenziamenti per ora scongiurati

Sant’Andrea macchine tessili non chiude la porta; e anzi si dice pronta a valutare possibili nuove soluzioni per il futuro. Termina con un piccolo spiraglio sul futuro dell’ex Cogne l’incontro del tavolo di salvaguardia in merito alla vertenza relativa al magazzino di Imola andato in scena ieri nella sede della Città metropolitana. L’azienda ha confermato l’esubero di personale all’interno del gruppo e di tre lavoratori sui sei rimasti nello storico sito di via Selice. La direzione ha sottolineato la necessità di ridurre i costi per poter salvaguardare la sostenibilità aziendale; e di conseguenza il mantenimento dell’intero gruppo che ha sede a Novara.

Scongiurati però i trasferimenti e i licenziamenti dei lavoratori di Imola, in quanto Fim Fiom e Uilm hanno richiesto l’attivazione di ammortizzatori sociali, utili alla salvaguardia dell’occupazione, e il mantenimento del magazzino di Imola. Secondo quanto riferito dai sindacati al termine dell’incontro, l’azienda si è presa l’impegno a "valutare tali strumenti"; garantendo al momento il prosieguo dell’attività.

"È un primo passo, frutto anche delle azioni di sciopero messe in campo dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali – dichiarano Fim Fiom Uilm territoriali –. Abbiamo richiesto di attivare qualsiasi strumento utile al mantenimento dei livelli occupazionali su Imola a partire dagli ammortizzatori sociali. Seguiranno altri incontri presso il tavolo di salvaguardia per monitorare il percorso intrapreso".

Martedì 12 marzo si svolgerà un’assemblea con i dipendenti. Al tavolo di ieri mattina a Bologna erano presenti, oltre al capo di gabinetto della Città Metropolitana, Sergio Lo Giudice, i tecnici di Palazzo Malvezzi e la delegazione aziendale, anche il sindaco Marco Panieri e l’assessore alle Attività produttive, Pierangelo Raffini.

La storia della Cognetex inizia nel 1938, quando l’azienda nasce con il nome di Cogne stabilimento meccanico di Imola. Inizialmente effettua lavorazioni per conto terzi, differenziando la produzione in pezzi meccanici e trattamenti termici per lame. Nel Dopoguerra, entra nel settore delle macchine tessili, producendo, in tempi diversi, macchinari per la filatura. All’inizio degli anni Settanta, prende il nome di Cognetex (Cogne società tessile). Con l’acquisizione, nel 1981, di parte della produzione Tematex, diventa l’unico costruttore italiano in grado di offrire linee complete di macchine per la lavorazione di fibre a taglio laniero. Nel 1982 la società trasferisce l’attività in via Selice. Nel 1993 l’azienda entra nel Gruppo Orlandi. Dopo alcuni anni di difficoltà, nel 2008 la prima ristrutturazione aziendale e, nel 2014, il passaggio nelle mani di una cordata locale che nel 2019 ha ceduto il testimone ai francesi di Nsc Groupe.